Célébration de la Journée traditionnelle des Forces armées de la 4e zone militaire



Le 12 octobre au matin, dans la province de Nghê An (Centre), le Comité du Parti et le Commandement de la 4 e zone militaire, relevant du ministère de la Défense, ont solennellement célébré le 80 e anniversaire de la Journée traditionnelle des forces armées de la 4 e région militaire (15 octobre 1945) et ont reçu l’Ordre de Hô Chi Minh.

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, également secrétaire de la Commission militaire centrale, a assisté à la cérémonie et prononcé un discours d’orientation. Le président de la République Luong Cuong, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân et de nombreux ministères, institutions et localités ont adressé des gerbes de fleurs de félicitations.

Dans son allocution, le général de division Ha Tho Binh, commandant de la 4e zone militaire, a rappelé qu’il y a exactement 80 ans, le 15 octobre 1945, le Président Hô Chi Minh avait signé le décret créant 12 zones militaires à travers le pays, dont la 4e zone militaire.

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Durant les années de guerre, la 4e zone militaire a toujours joué un rôle central dans la défense du pays. Entrant dans la période de construction et de protection du pays socialiste, ses forces armées ont su faire preuve d’initiative, d’innovation et d’unité, accomplissant avec brio leurs missions de combat, de travail et de production, tout en maintenant leur rôle de pilier dans l’édification d’une défense nationale et en renforçant les activités de diplomatie de défense dans le contexte nouveau.

Prenant la parole, le secrétaire général Tô Lâm a salué les exploits, les contributions remarquables et les traditions héroïques des Forces armées de la 4e zone militaire au cours des huit dernières décennies, et les a félicitées pour la haute distinction que leur décerne le Parti et l’État : l’Ordre de Hô Chi Minh.

Il a appelé à continuer de bien assimiler la pensée Hô Chi Minh, la ligne militaire et de défense du Parti, notamment la Stratégie de défense nationale dans la nouvelle conjoncture ainsi que les percées décidées par le Congrès du Parti de la 4e région et le XII e Congrès du Parti de l’Armée.

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Le dirigeant a demandé de poursuivre la construction de Forces armées "révolutionnaires, régulières, d’élite et modernes", de renforcer les compétences techniques et tactiques, de maîtriser les armements, en particulier les équipements modernes, et de s’entraîner dans des environnements de combat complexes et des formes de guerre nouvelles. Il a également exhorté à promouvoir l’innovation, la transformation numérique et la modernisation selon les critères définis par le ministère de la Défense.

Le leader du Parti a souligné l’importance de former un personnel capable d’appliquer les sciences et technologies modernes pour maîtriser les équipements et être prêt à vaincre dans toutes les situations. Il a aussi insisté sur la nécessité de renforcer le travail de mobilisation auprès de la population, de consolider la solidarité armée-population, et de combiner étroitement la défense et la sécurité avec le développement socio-économique, notamment à travers les projets de défense-économie en zones reculées, frontalières et défavorisées.

Enfin, au nom de la direction du Parti et de l’État, Tô Lâm a remis solennellement l’Ordre de Hô Chi Minh aux forces armées de la 4e zone militaire, en reconnaissance de leurs contributions exceptionnelles et de leurs mérites éminents dans la cause révolutionnaire du Parti et de la nation.

