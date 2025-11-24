Le Vietnam réalise des "progrès structurels" dans sa volonté de lever le "carton jaune" de l’UE

Huit ans après l’avertissement par "carton jaune" de l’UE, le Vietnam affirme que ses systèmes juridiques et de répression ont connu des réformes structurelles. Les autorités soulignent toutefois que la responsabilité locale et une application rigoureuse de la loi par les citoyens restent essentielles dans la dernière ligne droite.

Le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Phùng Duc Tiên, s’est entretenu avec le quotidien Viêt Nam News, de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) au sujet des efforts déployés par le Vietnam pour lever l’avertissement de la Commission européenne concernant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Il a évoqué les progrès accomplis depuis 2017, les défis persistants et les attentes liées à la prochaine inspection de la Commission européenne.

Comment estimez-vous les progrès réalisés par le Vietnam pour se conformer aux recommandations de la Commission européenne à ce jour ?

Depuis l’avertissement émis par la Commission européenne en octobre 2017, le Vietnam a mis en œuvre une série de mesures, allant du renforcement du cadre juridique à la refonte de la gestion des flottes et à la modernisation des systèmes de traçabilité. L’avertissement n’a pas encore été levé, mais les changements apportés ces dernières années sont substantiels et, surtout, structurels.

Notre système juridique a été mis à jour par l’adoption de 11 nouvelles circulaires et de deux décrets afin d’adapter la réglementation aux réalités du terrain. L’orientation politique de haut niveau a également joué un rôle crucial. Après les premières orientations du Secrétariat, le Parti a publié la Directive 32 en avril 2024 afin de renforcer le leadership national en matière de prévention de la pêche INN et de gestion durable des pêches.

Le gouvernement a ensuite adopté sa propre résolution, et la Cour suprême populaire a publié des directives sur l’application des sanctions pénales pour la pêche et le commerce illégaux. Ensemble, ces textes forment un cadre juridique cohérent qui favorise l’application et le respect de la réglementation.

Un changement majeur réside dans la supervision directe exercée par le Premier ministre, notamment à travers ce qu’il a qualifié de "déclaration de guerre" contre les infractions liées à la pêche INN.

La gestion de la flotte a été considérablement renforcée. Les données de VNFishbase, de la police et de l’armée sont désormais parfaitement harmonisées et couvrent 79.360 navires immatriculés. Parmi ceux-ci, plus de 7.000 bateaux de 15 mètres ou plus et plus de 4.000 de 24 mètres ou plus font l’objet d’une surveillance stricte.

Les autorités locales ont reçu pour instruction d’empêcher les navires non autorisés de prendre la mer, et des rapports de surveillance hebdomadaires sont transmis au gouvernement. L’arriéré des infractions administratives a été en grande partie résorbé, seuls 0,33% des dossiers restant à traiter.

Presque tous les navires tenus d’utiliser des systèmes de surveillance des navires (VMS) en sont désormais équipés, à l’exception de ceux qui ne sont plus en service ou en cours de transfert. Les données des VMS permettent de suivre les navires du départ au débarquement, améliorant ainsi la transparence et réduisant le risque d’infractions dans les eaux étrangères.

Les autorités locales ont également finalisé l’immatriculation, l’autorisation et l’inspection des navires, mettant ainsi fin au système de contrôle strict des navires. La numérisation, incluant les journaux de bord électroniques, l’identification des navires par VNeID et la synchronisation des données de la flotte, est en cours de déploiement à l’échelle nationale.

Pour garantir la traçabilité, des journaux de bord électroniques et des systèmes numériques sont en place dans les ports et les usines de transformation désignés. L’ensemble de la chaîne, des certificats de capture au port aux certificats d’exportation, est rigoureusement contrôlé. Ces mesures témoignent d’une évolution à tous les niveaux de gouvernement et contribuent à démontrer à la Commission européenne que le Vietnam met en place un système de gestion des pêches transparent, responsable et durable.

Compte tenu de ces progrès, êtes-vous confiant quant à la levée de l’avertissement relatif à la pêche INN au Vietnam ? Le pays est-il prêt pour la prochaine inspection de la Commission européenne ?

Nous avons soumis des rapports complémentaires au gouvernement et préparé des scénarios de travail détaillés pour l’équipe d’inspection de la Commission européenne. Au vu des résultats obtenus jusqu’à présent, le Vietnam est prêt : proactif, transparent et pleinement disposé à collaborer.

Depuis des années, la prévention de la pêche INN est une priorité pour le gouvernement, les ministères et les collectivités locales. Des campagnes de communication, des formations juridiques et des actions de sensibilisation auprès des pêcheurs et des entreprises sont menées de manière constante. Nous travaillons également en étroite collaboration avec les organisations internationales afin d’adopter des pratiques de gestion modernes conformes aux normes de l’UE.

La Commission européenne a reconnu les efforts du Vietnam, notamment les améliorations apportées à la traçabilité et au contrôle des navires. Toutefois, la levée de l’avertissement INN exige le maintien de ces résultats sans régression. Grâce à une action coordonnée et à une volonté politique soutenue, nous sommes convaincus que le Vietnam peut atteindre l’objectif de la levée de l’avertissement relatif à la pêche INN dans un délai raisonnable et bâtir un secteur de la pêche durable et compétitif à l’échelle internationale.

Quel message adressez-vous aux provinces côtières et aux responsables de première ligne pour cette phase finale ?

La responsabilité locale est déterminante. Le gouvernement vise la levée de l’avertissement en 2025, mais cela dépend fortement de l’application de la loi sur le terrain, c’est-à-dire au niveau des autorités qui gèrent directement les navires, les équipages et les activités de pêche quotidiennes.

La directive 32 énonce clairement que la lutte contre la pêche INN est une tâche urgente et de longue haleine. Les responsables locaux doivent assumer pleinement leurs responsabilités de gestion, appliquer la loi avec rigueur et faire preuve d’une totale indulgence.

Les avertissements de la Commission européenne sont sans équivoque. Si les violations en eaux étrangères et les pratiques INN persistent, les exportations de produits de la mer vers l’Europe continueront d’en pâtir. Le long littoral et les vastes zones de pêche du Vietnam représentent des défis, mais ne sauraient justifier un manque de vigilance. Ce n’est que lorsque la falsification des systèmes de surveillance des navires (VMS) cessera et que les pays voisins arrêteront de signaler les incursions de navires vietnamiens que le Vietnam sera en mesure de répondre aux attentes de la Commission européenne.

La levée de l’avertissement n’est pas seulement une question d’exportation. Ce texte témoigne de l’engagement du Vietnam à protéger les ressources marines, à préserver sa souveraineté maritime et à améliorer durablement les moyens de subsistance des pêcheurs. Il soutient également une réorientation stratégique vers un développement accru de l’aquaculture, une transformation plus poussée près des côtes et une moindre dépendance à la pêche hauturière, source de risques.

Grâce à une forte détermination politique, à la coordination entre les collectivités locales et à l’implication des communautés de pêcheurs, nous sommes convaincus que le Vietnam peut atteindre l’objectif fixé pour 2025 et se positionner comme un partenaire transparent et responsable dans le domaine de la pêche durable à l’échelle mondiale.

