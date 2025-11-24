Le Vietnam déploie une stratégie logistique ambitieuseorientée vers les chaînes d’approvisionnement mondiales

Le ministère de l'Industrie et du Commerce a organisé à Hanoï une conférence cruciale pour lancer la Stratégie de développement des services logistiques du Vietnam pour la période 2025-2035, avec une vision à l'horizon 2050.

Cette initiative marque une étape décisive pour le Vietnam, qui adopte pour la première fois une stratégie sectorielle à long terme, globale et quantifiée, signalant une transition énergique de la prise de conscience à l'action. La logistique est désormais reconnue comme un secteur économique de pointe, essentiel pour renforcer la compétitivité, réduire les coûts de transaction et favoriser une intégration profonde dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Trân Thanh Hai, directeur adjoint du Département de l'import-export (relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce), a souligné que le Premier ministre avait approuvé cette stratégie le 9 octobre 2025 (Décision n° 2229/QD-TTg). "C'est la première stratégie spécifiquement dédiée à la logistique que le gouvernement ait jamais promulguée. Cela témoigne de l'attention considérable de l'État pour le développement des services logistiques vietnamiens dans cette nouvelle ère", a-t-il affirmé.

Bùi Ba Nghiêm, expert principal et chef adjoint du Comité de rédaction de la stratégie, a précisé que ce document représentait non seulement une avancée institutionnelle mais aussi une nouvelle compréhension du rôle de la logistique dans l'économie moderne. La logistique est définie comme un secteur économique majeur, capable de maximiser le potentiel des localités et de renforcer les liens régionaux et internationaux. Elle est perçue comme un service essentiel, un moteur du développement socio-économique, et un secteur à forte valeur ajoutée, orienté vers un modèle de développement durable.

La stratégie exige un développement logistique fondé sur des infrastructures modernes (transports, commerce, technologie) pour assurer une connectivité fluide, favoriser une croissance rapide et durable, et garantir la défense et la sécurité. Bùi Ba Nghiêm a insisté sur l'exploitation des avantages de la position géographique du Vietnam, notamment le potentiel maritime, et sur un renforcement de l'intégration aux chaînes d'approvisionnement mondiales par l'application des sciences et technologies, l'innovation, la transformation numérique et la transition verte. La formation d'une main-d'œuvre logistique de haute qualité est également une priorité centrale.

Objectif : 10 centres logistiques internationaux

Les objectifs quantifiés pour 2025-2035 sont ambitieux : une contribution de la logistique au PIB de 5 à 7%, un taux de croissance de 12 à 15%, une réduction des coûts logistiques à 12-15% du PIB, un classement dans les 40 premiers pays de l'indice de performance logistique (LPI), la création de 5 centres logistiques de niveau international et 70% de main-d'œuvre spécialisée. La vision à l'horizon 2050 élève ces objectifs, visant 10 centres logistiques internationaux et 90% de main-d'œuvre spécialisée, afin de faire de la logistique un moteur essentiel de la compétitivité nationale et de la transition vers une économie du savoir, verte et numérique.

Pour réaliser ces objectifs, la stratégie identifie neuf groupes de solutions clés, allant de la réforme institutionnelle et de l'amélioration de l'environnement d'investissement à l'établissement d'un système d'évaluation de la compétitivité logistique. La mise en œuvre de la stratégie sera confiée à plusieurs ministères, départements et localités, sous la houlette du ministère de l'Industrie et du Commerce.

Les experts estiment que cette stratégie affirme la vision du Vietnam pour une économie modernisée, numérisée et écologisée. Cependant, sa réussite nécessitera une forte détermination politique, une coordination interministérielle et le leadership du secteur privé.

