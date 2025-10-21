Le Vietnam mobilise des ressources pour traiter les conséquences des munitions non explosées

Le Centre national d’action contre les mines du Vietnam (VNMAC) a organisé mardi 21 octobre à Hanoï une conférence visant à mobiliser des ressources pour faire face aux conséquences des munitions non explosées laissées par la guerre.

Le forum vise à sensibiliser et à responsabiliser tous les niveaux et tous les secteurs, ainsi qu’à accroître l’efficacité de la coopération internationale, la mobilisation des ressources et l’attraction de financements, en particulier auprès des 13 pays qui entretiennent un partenariat stratégique global avec le Vietnam.

Photo : VNA/CVN

En mettant en œuvre le Programme d’action national pour faire face aux conséquences des bombes et des mines après la guerre pour la période 2010-2025 (Programme 504), le Vietnam renforce activement la coopération internationale afin de partager ses expériences, de renforcer ses capacités et de mobiliser des fonds avec des partenaires tels que les États-Unis, le Japon, la République de Corée, la Norvège, le Royaume-Uni, la France, les Pays-Bas, le Canada et l’Allemagne. et des organisations internationales telles que le PNUD et son Service de lutte antimines (UNMAS).

Le Vietnam renforce également sa coopération avec le Centre international de déminage humanitaire de Genève (CIDHG) et le Centre régional de lutte antimines de l’ASEAN (ARMAC). Il collabore également avec les ambassades d’autres pays, les organisations internationales et les institutions non gouvernementales étrangères pour négocier, signer et mettre en œuvre des protocoles d’accord, contribuant ainsi à renforcer les capacités du VNMAC et à attirer de nombreuses ressources internationales.

Au cours de la période 2020-2025, le VNMAC et les localités ont mis en œuvre 44 projets pour un montant total d’aide engagé de 138,5 millions de dollars américains, contribuant ainsi significativement aux efforts de gestion des conséquences des munitions non explosées.

Au cours de la période 2023-2024, le ministère de la Défense a coordonné les opérations d’enquête, d’inspection et de déminage sur les mines à travers le pays, couvrant 73 198 hectares, dont 59.310 ha pour l’armée et 13.888 ha pour le VNMAC et les organisations internationales.

Lors de la réunion, le vice-ministre de la Défense, Hoàng Xuân Chiên, a félicité tous les niveaux et secteurs et remercié les gouvernements nationaux et les organisations internationales pour leurs contributions concrètes et efficaces. Il a demandé au VNMAC et aux agences compétentes d’achever la révision finale du Programme 504 en 2025 et d’élaborer le Programme d’action national pour la nouvelle période, ainsi que d’élaborer d’urgence l’Ordonnance sur la gestion des conséquences des bombes et des mines d’après-guerre et un système juridique cohérent.

Il a souligné la nécessité d’intensifier la propagande, de sensibiliser à la prévention des accidents causés par les munitions non explosées ; de renforcer la coopération internationale en matière de science, de technologie et de formation à la gestion des bombes et des mines ; et de mobiliser et d’utiliser les ressources de manière efficace et transparente.

À cette occasion, l’Agence sud-coréenne de coopération internationale (KOICA) et l’organisation Peace Trees Vietnam (PTVN) ont reçu l’Ordre de l’amitié ; en outre, trois organisations internationales, 19 groupes et sept personnes ont reçu le Certificat de mérite du Premier ministre pour leurs contributions aux travaux de déminage au cours de la période 2006-2022.

VNA/CVN