République centrafricaine : deux cas confirmés de Mpox recensés dans le Sud-Ouest

Quatre cas suspects de Mpox (variole du singe), dont deux confirmés positifs, ont été recensés dans la préfecture de la Sangha-Mbaéré, dans le Sud-Ouest de la République centrafricaine, ont rapporté jeudi 25 septembre des sources locales concordantes.

Selon Julien Semndoutou, médecin-chef du district sanitaire de Bayanga, les échantillons prélevés sur les quatre patients ont été analysés par l'Institut Pasteur de Bangui, confirmant deux cas positifs.

"Les personnes concernées, deux femmes et deux hommes, ont été placées en isolement afin de recevoir des soins appropriés. Nous appelons la population à la vigilance et à éviter le contact avec les animaux domestiques, souvent vecteurs potentiels de la maladie", a-t-il déclaré sur les ondes d'une radio locale.

Selon les données officielles, entre janvier et août 2025, 427 cas ont été recensés, dont 28 ont été confirmés. Mbaïki, Bangassou, Sangha-Mbaéré et Kembé-Satéma sont les zones où l'épidémie est active, avec une moyenne de quatre cas confirmés chaque semaine.

