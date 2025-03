Le tourisme écologique et communautaire a le vent en poupe à Mang Den

Depuis le début de l’année 2025, la zone écotouristique de Mang Den a accueilli plus de 370.000 visiteurs, selon les les statistiques du Comité populaire du district de Kon Plong.

En 2024, le site a généré des revenus de plus de 420 milliards de dôngs, contribuant activement au développement socio-économique du district de Kon Plong.

Photo : ST/CVN

Le district compte actuellement 139 établissements d’hébergement tels que des centres de villégiature, des hôtels, des maisons d’hôtes, etc. avec au total 1.250 chambres pouvant accueillir plus de 6.000 clients chaque jour.

Selon Dang Quang Ha, président du Comité populaire du district de Kon Plong, le nombre croissant de touristes venant à Mang Den a confirmé sa position de destination verte, propre et belle, avec une nature intacte et la gentillesse et l’hospitalité de la population locale.

Parallèlement à cela, la participation des unités, des ménages commerciaux, des entreprises et des investisseurs dans le développement de l’hébergement, des centres de villégiature, des services d’expérience culturelle joue également un rôle important pour attirer les visiteurs à Mang Den, a-t-il indiqué.

En 2024, le district de Kon Plong a accordé une attention particulière à la promotion, à à l’attraction des investissements dans des projets visant à développer le commerce, les services, le tourisme, etc.

Photo : ST/CVN

Jusqu’à présent, le district a attiré 77 projets, avec une superficie totale enregistrée de plus de 5.000 hectares et un capital d’investissement enregistré total de plus de 30.334 milliards de dôngs.

Les infrastructures et les services techniques pour le tourisme font l’objet d’investissements croissants, les axes de circulation clés reliant les zones touristiques et le trafic interne au centre du district ont été améliorés et modernisés.

Nouveaux produits touristiques

Le district de Kon Plong développe également de nouveaux produits touristiques, créant de nombreux choix pour les touristes venant à Mang Den tels que la zone économique nocturne, le marché de Mang Den, le jardin d’art de Mang Den, les villages touristiques communautaires, le tourisme de découverte et d’expérience...

En 2025, la province de Kon Tum a décidé de se concentrer sur la promotion de ses avantages en matière d’écotourisme et de tourisme communautaire, a fait savoir la directrice adjointe du Département provinvial de la culture, des sports et du tourisme, a-t-elle fait savoir.

Au cours du premier trimestre 2025, le département conseillera au Comité permanent du Parti provincial de promulguer un projet de développement du tourisme communautaire dans le district de Kon Plong, a indiqué la responsable.

Le Département guide et soutient également le district dans la construction de villages touristiques communautaires aux normes de l’ASEAN et dans le développement d’hôtels 4 à 5 étoiles.

En particulier, le département achèvera les procédures pour demander au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de reconnaître la zone écotouristique de Mang Den comme zone écotouristique nationale, a-t-elle encore indiqué.

VNA/CVN