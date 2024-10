Assemblée nationale : les députés évaluent les résultats socio-économiques de 2024

Ce samedi matin 26 octobre, les députés de l'Assemblée nationale de la XV e législature ont discuté en groupes des résultats de la mise en œuvre du plan de développement socio-économique de 2024, du plan prévisionnel de développement socio-économique de 2025 et d'autres questions financières.

>> Les députés travaillent aujourd’hui sur différents projets de loi

>> L’Assemblée nationale discute vendredi 25 octobre de deux projets de loi

>> 8e session de la XVe AN : libération de Bùi Van Cuong de ses fonctions

Photo : VNA/CVN

Les députés ont également abordé la situation de l'application de la Constitution, des lois et des résolutions de l'Assemblée nationale (AN), ainsi que des ordonnances et résolutions du Comité permanent de l’AN.

Selon le rapport du gouvernement, la croissance du PIB a atteint 6,8 % sur neuf mois et devrait atteindre 6,8 à 7% sur l'ensemble de l'année, soit supérieur à l'objectif fixé par l'AN (6 à 6,5%). L'indice moyen des prix à la consommation sur neuf mois a augmenté de 3,88%. Les recettes budgétaires en 9 mois ont atteint plus de 85% du budget prévu, en hausse de 17,9% en rythme annuel.

Concernant les principales objectifs de 2025, le gouvernement donne la priorité à la promotion de la croissance, à la poursuite du renouvellement des moteurs de croissance traditionnels et à la promotion forte des nouveaux, au maintien de la stabilité macroéconomique, au contrôle de l’inflation, à l’assurance des grands équilibres de l’économie et à l’amélioration de la qualité du crédit.

En outre, le gouvernement compte réaliser des percées plus fortes dans les institutions de développement, mobiliser de manière maximale les ressources de développement, créer un nouvel espace de développement, réduire et simplifier résolument les démarches administratives, promouvoir la décentralisation ainsi que l’allocation des ressources, développer des ressources humaines de haute qualité…

Dans l’après-midi du même jour, les députés ont discuté en groupes du projet de loi sur l'électricité (modifié).

VNA/CVN