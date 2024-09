Mexique : le Vietnam à la conférence "Les Partis politiques et une nouvelle société"



À l'invitation du Parti travailliste mexicain (PT), une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV) dirigée par Lê Quôc Minh, chef adjoint de la Commission centrale de la sensibilisation et de l'éducation du PCV, rédacteur chef du journal Nhân Dân (Le Peuple) et président de l'Association des journalistes du Vietnam, a participé à la 28 e conférence internationale "Les Partis politiques et une nouvelle société", tenue du 25 au 29 septembre au Mexique.

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors de la conférence, Lê Quôc Minh a souligné que la conférence était véritablement devenue un forum important pour partager des expériences, sur les défis auxquels sont confrontés les Partis politiques, les pays et les mesures d'action coordonnée dans un contexte de nombreux développements complexes.

Informant des principales caractéristiques de la situation de développement socio-économique du Vietnam, Lê Quôc Minh a déclaré qu'après près de 40 ans de Dôi moi (Renouveau), sous la direction appropriée du PCV, le Vietnam avait acquis de grandes réalisations d'importance historique.

L'économie vietnamienne maintient un taux de croissance moyen d'environ 6,5% et l'intégration régionale et internationale devient de plus en plus profonde et élargie. Au cours de la période 1986-2023, la taille de l'économie a augmenté plus de 54 fois, pour atteindre 430,5 milliards d'USD en 2023, entrant ainsi dans le groupe des pays à revenu intermédiaire supérieur, a indiqué Lê Quôc Minh.

Selon lui, les réalisations du processus de Renouveau au Vietnam sont le résultat de l'intégration et du développement du marxisme-léninisme et de l'idéologie de Hô Chi Minh dans les conditions spécifiques du Vietnam pendant la période de Renouveau, sur la base des leçons de succès et d’échecs du modèle du socialisme réel au XXe siècle.

Photo : Phi Hùng/VNA/CVN

Il a affirmé que les pays avaient besoin d'une société de compassion, de solidarité et de soutien mutuel, visant des valeurs progressistes et humaines, et non une concurrence déloyale.

Partager des expériences et des leçons

Faisant référence à la politique étrangère du Vietnam, selon Lê Quôc Minh, le Vietnam choisit toujours la justice et la droiture, soutient la résolution de tous les différends et désaccords internationaux par des négociations diplomatiques pacifiques et respecte les intérêts légitimes de chacun, pour la paix, la stabilité et le développement du pays, de la région et du monde...

Le Parti communiste du Vietnam est prêt à échanger et partager les expériences et les leçons de l'œuvre Dôi moi avec tous les partis politiques et tous les pays, a affirmé Lê Quôc Minh.

Photo : Phi Hùng/VNA/CVN

Lors de la conférence, de nombreuses délégations internationales ont discuté de la voie vers le socialisme au Vietnam et des leçons historiques des guerres de résistance du Vietnam pour l'indépendance.

Lors de sa tournée au Mexique, Lê Quôc Minh a rencontré le secrétaire général du PT, Alberto Anaya Gutiérrez, qui a exprimé son admiration pour les réalisations du Vietnam au cours des 40 années de Renouveau.

Lê Quôc Minh a hautement apprécié le fait que le PT a coopéré et soutenu le Vietnam dans l'impression et la publication de nombreux livres, magazines et documents présentant l'histoire héroïque de la lutte du Vietnam pendant de nombreuses années, sur les réalisations du Renouveau, ajoutant que c’est une expression vivante de la relation étroite entre les deux Partis.

Lê Quôc Minh a également rencontré des représentants de la direction du Parti au pouvoir, le Mouvement de régénération nationale (Morena) et avec Sofia Carvajal, cheffe de la commission des affaires étrangères du Parti révolutionnaire institutionnel (PRI).

