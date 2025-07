La Grèce aux prises avec des dizaines de feux de forêt dans un contexte de canicule croissante

Les pompiers grecs luttaient dimanche 6 juillet contre plus de 50 feux de forêt à travers le pays, tandis que les autorités ont alerté d'un danger accru lié à l'intensification de la canicule et aux vents violents.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

L'incendie le plus grave s'est déclaré dans une zone forestière d'Argolide, sur la péninsule du Péloponnèse, mettant à rude épreuve les unités terrestres et aériennes de lutte contre les feux de forêt. Plus tôt dans la journée, d'importants incendies ont été maîtrisés sur l'île d'Eubée et dans la station balnéaire d'Aliki, en Grèce centrale, après avoir ravagé la garrigue et menacé plusieurs zones résidentielles.

Des avis d'évacuation ont été émis à plusieurs endroits par mesure de précaution, ont indiqué les pompiers.

Aucune victime n'a été signalée malgré plus de 1.000 feux de forêt enregistrés depuis début juin, selon Costas Tsigkas, directeur de l'Association des pompiers grecs. S'adressant à la chaîne de télévision publique ERT, M. Tsigkas a exhorté le public à la prudence, la hausse des températures et les vents violents augmentant considérablement le risque de propagation rapide des incendies.

Depuis le début officiel de la saison des incendies, le 1er mai, plus de 190 personnes ont été arrêtées en lien avec des feux de forêt, dont 125 pour acte de négligence comme le brûlage de végétation ou l'utilisation de machines pouvant produire des étincelles, ont indiqué les pompiers.

Alors que les températures devraient atteindre 42°C d'ici le milieu de la semaine, le Service météorologique national a mis en garde contre les journées "critiques" à venir.

Xinhua/VNA/CVN