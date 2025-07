La NASA et SpaceX visent le 31 juillet pour leur prochaine mission habitée vers l'ISS

Le décollage est prévu jeudi prochain 31 juillet à 12h09, heure de l'Est des États-Unis (16h09 GMT), depuis le Centre spatial Kennedy de la NASA en Floride. L'amarrage à l'ISS est prévu autour de trois heures du matin, samedi 2 août. La nouvelle mission, de nom de code Crew-11, transportera vers l'ISS les astronautes de la NASA, Zena Cardman et Mike Fincke, l'astronaute de l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale, Kimiya Yui, et le cosmonaute de Roscosmos, Oleg Platonov. Il s'agira de la 11e mission de rotation d'équipage menée en partenariat avec SpaceX dans le cadre du Programme d'équipage commercial de la NASA. Cette initiative vise à fournir une transportation sûre, fiable et rentable vers et depuis l'ISS à l'aide de vaisseaux spatiaux commerciaux.

Xinhua/VNA/CVN