18e Festival international des villes en Jordanie

Le pavillon de la Chine captive les visiteurs

>> En Chine, la féerie nocturne d'un festival de lanternes

>> Un espace dédié à l'IA à la Foire internationale des industries culturelles de Chine

>> Un premier parc Legoland s'ouvre en Chine, où le tourisme intérieur est en pleine croissance

Le festival, un moment fort de l'été sur le calendrier culturel de la Jordanie, présente les pavillons de 12 pays, dont Bahreïn, la Chine, la France, la Malaisie, la Russie, l'Arabie saoudite et la Turquie. Organisée par le Centre culturel de Chine d'Amman, la présence chinoise comprend un pavillon de la culture, un pavillon de la gastronomie et un pavillon du tourisme, présentant ensemble des vêtements chinois traditionnels, de la cuisine, de la calligraphie et des expériences de voyage. "Notre participation à des événements culturels favorise la diffusion de la langue et des traditions chinoises chez les Jordaniens, car les deux pays ont des liens étroits", a souligné Randa Al-Yabroudi, directrice adjointe de l'Institut Confucius Talal Abu-Ghazaleh (TAG), qui a également contribué à l'événement. "Les Jordaniens font preuve d'un grand intérêt pour les coutumes chinoises, et nous voyons toujours une participation enthousiaste lors de nos activités". Les offres culinaires du pavillon, notamment, ont suscité un intérêt particulier. "Avant, je découvrais la culture chinoise dans les films, mais aujourd'hui, j'ai pu faire l'expérience du vrai goût de la cuisine et de la culture chinoises. C'était sensationnel", a déclaré Maryam, une visiteuse âgée d'une vingtaine d'années.

Xinhua/VNA/CVN