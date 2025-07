Les feux de forêt à Lattaquié ont dévasté 15.000 ha et ne cessent de se propager

"Plus de 150 équipes de pompiers, des unités de la défense civile et des bénévoles participent aux opérations d’extinction des feux de forêt", précise le texte. Environ 300 camions de pompiers et des dizaines d’engins de génie civil ont été envoyés dans le nord de Lattaquié afin de créer des coupe-feux et séparer les massifs forestiers. Quant à l’aide internationale, seize avions turcs, jordaniens et libanais sont mobilisés pour secourir la région sinistrée. Des renforts en provenance d’Irak sont attendus dans les prochaines heures. La situation est aggravée par la présence de mines et de munitions qui n’ont pas explosé depuis la guerre et qui entravent les déplacements des secouristes.

TASS/VNA/CVN