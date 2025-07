Bretagne : l'incendie dans la forêt de Brocéliande est fixé

Photo : AFP/VNA/CVN

À 23h30, la préfecture d’Ille-et-Vilaine a annoncé que l’incendie était "fixé", c’est-à-dire que sa progression était stoppée. "Nous allons passer la nuit à éteindre tous les foyers que nous identifions, notamment à l’aide de drones", a précisé le lieutenant-colonel Patrice Feneon, du Service départemental d'incendie et de secours d'Ille-et-Vilaine.

Plus de 335 pompiers venus d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan ont été mobilisés, avec de nombreux véhicules au sol, ainsi que deux avions bombardiers d’eau - un Air Tractor et un Dash 8 - qui ont effectué des largages avant d’interrompre leurs opérations à la tombée de la nuit. Le pélicandrome de Vannes Meucon a été activé pour faciliter leur ravitaillement.

La préfecture a souligné que la propagation rapide du feu avait été favorisée par la sécheresse de la végétation et des vents soutenus. Aucune habitation n’a été menacée, mais plusieurs routes départementales ont dû être fermées. La population est invitée à éviter la zone pour ne pas gêner les secours.

En réaction, les autorités ont pris un arrêté interdisant temporairement l’accès aux massifs boisés et landes des communes à risque jusqu’au vendredi soir 18 juillet, appelant à la plus grande prudence.

La forêt de Brocéliande, site emblématique lié à la légende arthurienne et très fréquenté par les touristes l’été, s’étend sur plus de 9.000 ha à cheval entre le sud-ouest de l’Ille-et-Vilaine et l’est du Morbihan. Elle avait déjà été frappée par de violents incendies en août 2022, qui avaient détruit environ 400 ha, notamment dans la célèbre "forêt de Merlin l’enchanteur".

Cet épisode rappelle la vulnérabilité croissante des espaces naturels face au réchauffement climatique et à la sécheresse, facteurs aggravants des feux de forêt.

AFP/VNA/CVN