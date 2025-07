Une bousculade dans un temple hindou fait six morts et 29 blessés en Inde

Au moins six personnes ont été tuées et 29 autres blessées dimanche 27 juillet lors d'une bousculade dans un temple hindou de l'État d'Uttarakhand, dans le Nord de l'Inde, a indiqué la police.

La bousculade s'est produite au temple Mansa Devi, dans le district de Haridwar, à environ 53 km au Sud de Dehradun, la capitale de l'Uttarakhand. Une rumeur selon laquelle un fidèle aurait été électrocuté dans les escaliers, à 100 m du temple, aurait semé la panique parmi les autres fidèles, provoquant une bousculade sur place, a déclaré Pramendra Singh Dobal, un haut responsable de la police. "Nous enquêtons sur cette affaire", a-t-il ajouté. Les autorités ont dépêché la police et les forces d'intervention d'urgence de l'État sur place pour mener des opérations de secours et de sauvetage. Haridwar est l'une des principales destinations de pèlerinage pour les fidèles hindous. La police a déclaré qu'une foule immense s'était rassemblée au temple avant la bousculade .Des images télévisées ont montré des fidèles blessés transportés à l'hôpital en ambulance et plusieurs autres recevant des soins à l'intérieur de l'établissement de santé. La police craint que le nombre de morts n'augmente.

Xinhua/VNA/CVN