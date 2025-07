Gabon : ouverture de la Foire des produits Chine - Gabon à Libreville

L'exposition, d'une durée de quatre jours, réunit plus de 50 entreprises chinoises et gabonaises venues établir des partenariats dans divers secteurs, notamment la machinerie agricole, les matériaux de construction, l'agroalimentaire, les énergies nouvelles et les biens de consommation. Dans son discours d'ouverture, la ministre gabonaise de l'Entrepreneuriat, du Commerce et des PME-PMI, Gninga Chaning Zenaba, a salué l'organisation de l'événement, qu'elle a qualifié de catalyseur pour le renforcement de la coopération commerciale entre les deux pays. Elle a réaffirmé l'engagement de son pays à approfondir la coopération économique et commerciale avec la Chine, tout en mettant en oeuvre les acquis du Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA).

