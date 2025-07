Élections générales en Tanzanie le 29 octobre

Les candidats doivent être désignés entre le 9 et le 27 août. "Nous appelons toutes les parties prenantes à participer à l'élection et respecter lois et règlements", a déclaré le président de la Commission nationale électorale indépendante, Jacobs Mwambegele, lors d'une réunion avec des personnalités politiques dans la capitale, Dodoma. La Tanzanie compte 37,65 millions d'électeurs, a-t-il dit. En avril, la Commission électorale a disqualifié le principal parti d'opposition, le Chadema, et son leader, Tundu Lissu a été été arrêté pour "trahison", une accusation passible de la peine capitale en Tanzanie. L'opposition tanzanienne et les ONG de défense des droits humains dénoncent une répression politique de la part du gouvernement de la présidente Samia Suluhu Hassan, qu'ils accusent de retomber dans les pratiques autoritaires de son prédécesseur John Magufuli (2015-2021). Fin juin, la présidente a dissous le Parlement et promis un scrutin "libre et équitable".

AFP/VNA/CVN