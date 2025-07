La Roumanie signe un contrat de 2 milliards d'euros pour des systèmes de défense israéliens

Le contrat, conclu par le biais de la société publique d'achat de matériels de défense roumaine Romtehnica SA, comprend l'acquisition de six systèmes de défense aérienne à courte et à très courte portée intégrés. L'accord couvre également un centre de formation et de simulation, des munitions et un soutien logistique. L'accord s'étend sur sept ans, avec trois contrats de suivi prévus. Les deux premiers systèmes VSHORAD devraient être livrés dans les trois ans suivant la signature du contrat initial. Selon le ministère, les systèmes SHORAD-VSHORAD, conçus pour contrer un large éventail de menaces aériennes, y compris des drones et des missiles de croisière, offrent une mobilité accrue, une efficacité opérationnelle et une intégration transparente dans les réseaux de défense modernes.

Xinhua/VNA/CVN