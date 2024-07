Le port de Chu Lai s'impose comme une plaque tournante majeure du fret international

Le port de Chu Lai s'est imposé comme une plaque tournante de transport de fret international de premier plan dans les régions du Centre et des hauts plateaux du Centre et comme un lien crucial pour le commerce avec les marchés mondiaux.

>> Stimulation des exportations de voitures au Myanmar

>> Mise en chantier d'un atelier à louer pour Kärcher Vietnam à Quang Nam

Photo : VNA/CVN

Exploité par Truong Hai International Logistics Limited Liability Company (THILOGI), il joue un rôle clé dans le renforcement des relations commerciales entre les entreprises des régions du Centre et des hauts plateaux du Centre et des pays voisins tels que le Laos et le Cambodge depuis plus d'une décennie.

Situé stratégiquement dans la région économique clé du Centre, le port bénéficie d'une excellente connectivité de transport via des axes majeurs tels que la route nationale 1A et l'autoroute Dà Nang - Quang Ngai.

La région du Centre est reconnue comme un important centre de fabrication et de transformation, en particulier pour des secteurs tels que le textile, la chaussure, le bois et l'ameublement, les métaux, les industries lourdes, le pétrole et le gaz, l'énergie et l'agriculture.

La région du Centre abrite de nombreuses zones industrielles, dont de grandes.

Dans le cadre du plan directeur de la province de Quang Nam jusqu'en 2030, qui se concentre sur des secteurs clés comme l'aviation, les ports et la logistique, le port de Chu Lai est bien placé pour devenir une plateforme logistique internationale.

Des efforts sont actuellement en cours pour établir de nouvelles routes maritimes dans la région qui relieront les ports adjacents, en s'intégrant aux zones franches, aux zones industrielles, aux aéroports et aux gares ferroviaires, conformément à la vision stratégique de la province pour le secteur maritime.

THILOGI s'est récemment enregistrée auprès de la Commission maritime fédérale des États-Unis dans le but de faciliter le commerce entre le Vietnam et les États-Unis, et envisage d'améliorer les services logistiques pour soutenir les entreprises.

Phan Van Ky, directeur général du port de Chu Lai, a souligné l'accent mis par le port sur la diversification des routes maritimes vers l'Asie du Nord-Est, l'Amérique et le Canada, en utilisant les terrains qu'il possède pour agrandir les entrepôts et autres installations portuaires.

Le port a récemment investi plus de 400 milliards de dôngs dans la modernisation des équipements, des véhicules et des infrastructures afin d'améliorer ses opérations.

Grâce à ses tarifs compétitifs et aux investissements en cours, le port constitue une porte d'entrée rentable et efficace pour les exportateurs de produits agricoles de la région du Centre.

Grâce à des opérations logistiques multimodales efficaces, il a rationalisé les opérations des entreprises, augmentant leur rentabilité et améliorant leur compétitivité.

Son système de stockage frigorifique, construit selon les normes internationales, s'étend sur une superficie de plus de 12.500 m² et compte 1.000 conteneurs frigorifiques pour répondre aux besoins de stockage et d'exportation des clients.

Prévu pour inaugurer le mois prochain un terminal portuaire en eau profonde de 50.000 tonnes doté d’un système moderne de chargement et de déchargement, il est prêt à poursuivre sa croissance.

En tant qu'entreprise reliant les exportations agricoles des régions du Centre et des hauts plateaux du Centre, du Laos et du Cambodge, THILOGI dispose de solutions de transport de fret efficaces qui ont transformé le port en une plateforme logistique internationale.

Il donne la priorité à un modèle de service logistique complet, reliant les activités de transport de fret de la route à la mer et fournissant une gamme de services portuaires.

Elle possède une flotte de véhicules de transport et de conteneurs réfrigérés spécialisés pour assurer la conservation des produits agricoles à des températures appropriées.

VNA/CVN