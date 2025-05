Vietnam Airlines relie le Vietnam aux grands hubs technologiques de l’Inde

Le vol VN983 de Vietnam Airlines, transportant plus de 130 passagers à bord d’un Airbus A321, a décollé de l'aéroport international de Nôi Bài, à Hanoï, le 1er mai, et a atterri à celui de Bangalore le même jour. Dans le sens inverse, le vol VN982 en provenance de Bangalore, avec plus de 160 passagers, a atterri à Nôi Bài à 5h25 le 2 mai, marquant l'inauguration d'une nouvelle liaison aérienne directe entre les deux villes.

Photo : VNA/CVN

La ligne directe reliant Hanoï à Bangalore, principal pôle technologique de l'Inde, est exploitée à raison de quatre vols aller-retour par semaine.

À compter du 7 mai, Vietnam Airlines exploitera également la ligne Hanoï - Hyderabad avec une fréquence de trois vols aller-retour par semaine, en utilisant aussi des Airbus A321.

Avec l'ouverture de ces deux nouvelles liaisons, Vietnam Airlines porte à quatre le nombre total de ses destinations en Inde, desservant désormais New Delhi, Mumbai, Bangalore et Hyderabad, via six lignes directes. Ce réseau de vols élargi répond aux besoins croissants de déplacement entre les deux pays, favorisant ainsi le commerce, le tourisme et la coopération bilatérale.

Selon Dang Anh Tuân, directeur général adjoint de Vietnam Airlines, l’expansion du réseau vers les centres technologiques de l’Inde répond à une forte demande de voyages et renforce le rôle de la compagnie dans le développement des liens avec l’Asie du Sud.

Depuis le lancement de ses vols vers l’Inde, Vietnam Airlines a réalisé plus de 3.200 vols, transportant plus de 511.700 passagers.

Rien qu’en 2024, le Vietnam a accueilli plus de 500.000 visiteurs indiens, faisant de l’Inde l’un des dix principaux marchés touristiques du pays.

VNA/CVN