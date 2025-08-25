Tô Lâm félicite la diplomatie vietnamienne à l’occasion de son 80e anniversaire

À l’occasion du 80 e anniversaire de la fondation du secteur diplomatique vietnamien (28 août 1945), le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, lui a adressé une lettre de félicitations.

Dans son message, le dirigeant a exprimé sa haute estime pour les réalisations remarquables de la diplomatie vietnamienne au cours des huit dernières décennies, soulignant la fierté immense d’avoir été guidée dès les premiers jours par le Président Hô Chi Minh, qui fut également le tout premier ministre des Affaires étrangères après l’indépendance du pays.

Il a rappelé que, dès les premières heures de la République démocratique du Vietnam et tout au long des 30 années de lutte pour l’indépendance et la réunification nationale, la diplomatie avait joué un rôle clé, en tandem avec les fronts politique et militaire, en contribuant à bâtir une ligne de front combinant combat et négociation. Elle a su mobiliser efficacement le soutien international et conjuguer la force nationale avec celle de l’époque, participant ainsi aux victoires historiques de la nation.

Après la réunification nationale, le secteur diplomatique a continué à jouer un rôle de premier plan en contribuant à briser l’isolement, à faire lever l’embargo, à promouvoir l’intégration internationale et à créer un environnement extérieur favorable à la mise en œuvre du Renouveau. De nombreux diplomates vietnamiens ont été reconnus pour leur compétence et leur engagement au sein d’organisations internationales.

Le secrétaire général du Parti a salué les efforts et les contributions discrètes mais significatives des générations de diplomates, valorisant hautement leur loyauté, leur engagement et leur dévouement à la cause révolutionnaire du pays.

Face à un monde en mutation rapide et à l’aube d’une nouvelle ère de développement pour le Vietnam, le dirigeant a souligné les missions lourdes mais glorieuses de la diplomatie pour contribuer au développement et à la défense de la Patrie. Il a insisté sur l’importance de maintenir la position de la diplomatie comme l’un des piliers stratégiques de la protection de la nation "dès l’amont".

Le secrétaire général du Parti a également mis en avant la nécessité de consolider les trois piliers de la diplomatie vietnamienne : la diplomatie du Parti, la diplomatie de l’État et la diplomatie populaire, sous la direction unifiée du Parti.

Il a exprimé sa confiance dans la capacité des cadres diplomatiques à rester fidèles aux idéaux révolutionnaires, à faire preuve de professionnalisme, de modernité dans la pensée et d’excellence dans l’exécution des tâches qui leur sont confiées.

Pour conclure, le dirigeant a adressé ses meilleurs vœux de santé, de bonheur et de succès à tous les diplomates, anciens et actuels, ainsi qu’à leurs familles, en exprimant l’espoir que le secteur diplomatique continuera de s’acquitter brillamment des missions confiées par le Parti, l’État et le peuple.

