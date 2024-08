Le Politburo affirme continuer à persister dans l’œuvre de rénovation

Le Politburo et le Secrétariat du Comité central du Parti ont affirmé vendredi 30 août lors d’une réunion sous la houlette du secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm, continuer à persister dans l’œuvre de rénovation nationale.

Ils se sont exprimés sur le projet de rapport politique à soumettre au XVIe Congrès national du Parti, le rapport de synthèse sur certaines questions théoriques et pratiques sur l’œuvre de rénovation à orientation socialiste au cours des 40 dernières années au Vietnam, et certains autres contenus à soumettre au Xe Plénum du Parti du XIIIe mandat.

Le rapport politique constituera un jalon important sur la voie du développement de notre pays et de notre peuple, a déclaré le secrétaire général et président Tô Lâm, se mettant d’accord pour l’essentiel sur les évaluations synthétisées dans ce rapport.

En tant que document principal, le rapport politique devra exprimer des points de vue et des politiques, assurer la cristallisation de toutes les valeurs passées, présentes et futures, distiller les résultats de 55 ans de mise en œuvre du Testament du Président Hô Chi Minh, a-t-il recommandé.

Il faudrait également continuer à appréhender la pensée directrice du regretté secrétaire général Nguyên Phu Trong, en particulier les trois principes fondamentaux de la construction de documents (cohérence et innovation ; héritage et développement ; combinaison harmonieuse entre théorie et pratique, entre recherche théorique, synthèse de la pratique et orientation politique, a-t-il indiqué.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a noté que le rapport politique a évalué les réalisations et les limites dans la pratique de la construction du socialisme au Vietnam sur quatre groupes de questions majeures (Construction et développement d’une économie de marché à orientation socialiste ; développement culturel, social et humain ; défense, sécurité et affaires étrangères ; édification et remodelage du Parti et du système politique sains et puissants).

Le rapport politique a indiqué les grandes lignes du développement des activités théoriques sur le socialisme et la construction du socialisme au Vietnam, y compris la proposition d’identifier trois piliers (économie de marché à orientation socialiste; État de droit socialiste ; démocratie socialiste dirigée par le Parti communiste).

Le XIVe Congrès national du Parti discutera de la mise en œuvre de la résolution du XIIIe Congrès national du Parti, en association avec l’évaluation de 40 ans de rénovation nationale à orientation socialiste, 50 ans de libération du Sud et de réunification du pays, 35 ans de mise en œuvre de la plateforme pour la construction nationale pendant la période de transition vers le socialisme.

Il devra également définir les orientations, les objectifs et les tâches de l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée pour 2026 – 2030, continuer à mettre en œuvre la stratégie de développement socio-économique 2011-2030, à réaliser avec succès les objectifs prévus jusqu’en 2030, au moment du centenaire de la fondation du Parti, et jusqu’en 2045, au moment du centenaire de la fondation de la République démocratique du Vietnam, aujourd’hui République socialiste du Vietnam.

