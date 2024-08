Hô Chi Minh-Ville promeut la coopération avec des localités australiennes

C'est ce qu'a affirmé la secrétaire adjointe du Comité municipal du Parti et présidente du Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Thi Lê, lors d'une rencontre jeudi soir 29 août avec la présidente du Sénat australien, Sue Lines, et une délégation de haut rang du Parlement australien.

Nguyên Thi Lê a déclaré qu'au cours des 50 dernières années, les relations entre le Vietnam et l'Australie se sont développées heureusement dans de nombreux domaines, apportant non seulement des changements positifs aux deux pays, mais encore à la paix et à la prospérité dans la région Asie-Pacifique.

Les bonnes relations entre les deux parties reposent sur trois piliers solides : une confiance élevée, une amitié sincère et des intérêts communs, a-t-elle souligné.

Selon Nguyên Thi Lê, le peuple vietnamien a toujours reconnu l'Australie comme le premier pays développé à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam après la signature de l'Accord de Paris en 1973. En particulier, l'Australie a aidé des nombreux projets d'infrastructures importants à grande échelle au Vietnam tels que la ligne Nord-Sud de 500 kV, les ponts de My Thuân et Cao Lanh et a soutenu le Vietnam dans la prévention et le contrôle de la pandémie de COVID-19 et des projets d’Aide publique pour le développement, contribuant à améliorer la vie des populations vivant dans des zones difficiles. Par conséquent, les autorités et la population de la ville souhaitent devenir une localité pionnière pour contribuer à promouvoir le partenariat stratégique intégral entre les deux pays.

Appréciant les résultats de la coopération entre Hô Chi Minh-Ville et les localités australiennes, Sue Lines, pour sa part, a espéré que dans les temps à venir, la ville et les localités australiennes continueront à mettre en œuvre efficacement les contenus de coopération dans des domaines, contribuant ainsi à consolider et à développer une relation de solidarité spéciale durable entre l’Australie et le Vietnam.

Lors de la réunion, les représentants des départements et des branches de Hô Chi Minh-Ville et les membres de la délégation australienne ont discuté en détail de nombreuses questions liées aux expériences de développement socio-économique, d’attraction des investissements pour approfondir les liens avec Hô Chi Minh-Ville et les localités australiennes.

