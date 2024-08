Réunion du Politburo sur la Planification de Hô Chi Minh-Ville pour 2021-2030

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant Tô Lâm a souligné que la Planification devait concrétiser les préconisations et les lignes directrices du Parti, ainsi que les Résolutions du Comité central du Parti, du Politburo et du Secrétariat, en particulier la Résolution N°31 du Politburo sur les orientations et les tâches de développement de Hô Chi Minh-Ville pour 2030, avec vision pour 2045.

Il a également exigé que la Planification soit conforme aux lois, à commencer par la Loi sur les planifications, ainsi qu’aux planifications générales nationale, régionale, sectorielles.

En outre, la Planification doit clairement démontrer le rôle et la position particulièrement importants de Hô Chi Minh-Ville en tant que centre économique, culturel, éducatif, scientifique et technologique du pays, qui vise à devenir un pôle économique, financier, de services, culturel, d’éducation-formation, de sciences-technologies et d’innovation de l’Asie du Sud-Est et de l’Asie, avec une compétitivité mondiale.

Tô Lâm a insisté sur la nécessité d’assurer l’équilibre entre le développement économique et la culture, en plaçant le peuple au centre du développement.

Enfin, le Politburo a demandé au Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville de se concentrer pour finaliser rapidement la Planification. Une fois la Planification approuvée, des mécanismes et politiques devront être mis en place pour activer toutes les ressources disponibles, en vue d’une mise en œuvre efficace.

VNA/CVN