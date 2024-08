Des exigences pour un rapport sur la stratégie de développement socio-économique

Réaliser des percées dans les institutions, les infrastructures et la gouvernance est la tâche clé du Vietnam dans les temps à venir, a déclaré le membre du Politburo et Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la clôture de la 3 e réunion du sous-comité des affaires socio-économiques du XIV e Congrès national du Parti à Hanoï vendredi 23 août.

>> La 2e réunion du sous-comité du personnel pour le XIVe Congrès national du Parti

>> Réunion du Sous-comité des règlements du Parti pour le XIVe Congrès national du Parti

>> Réunion du sous-comité des affaires socio-économiques du XIVe Congrès national du Parti

Photo : VNA/CVN

La réunion a passé en revue les résultats des travaux du sous-comité depuis la dernière séance. Elle a également donné son avis sur un projet de rapport sur cinq ans de mise en œuvre de la stratégie de développement socio-économique pour 2021-2030. Le projet d'orientations et de tâches pour le développement socio-économique pour 2026-2030 a également été soumis à discussion avant d'être soumis au Bureau politique et à la 10e plénum du Comité central du Parti du XIIIe mandat.

Le sous-comité doit mettre en évidence cette tâche dans son rapport, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh, qui est également président du sous-comité.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté les membres du sous-comité à bien saisir le point de vue selon lequel "le développement révolutionnaire ouvre la voie à la stabilité et la stabilité aide à accélérer le processus de renouveau".

Il a demandé que le projet de rapport mette en évidence la tâche de réaliser des percées plus fortes pour développer des institutions plus transparentes, des infrastructures suffisantes et une gouvernance intelligente.

Le Premier ministre a hautement apprécié l'équipe qui rédige le rapport sur l'évaluation des cinq années de mise en œuvre de la stratégie de développement socio-économique sur dix ans 2021-2030, la direction et les tâches du développement socio-économique pour la période 2026-2030.

Il a déclaré que grâce à leur proactivité et à leurs efforts, le projet de rapport présente la situation générale, la tendance générale du développement du pays et du monde. Il met également en évidence les nouvelles caractéristiques dans le leadership, la direction, la mise en œuvre et les résultats de la mise en œuvre de la stratégie de développement socio-économique au cours des cinq dernières années dans le contexte de nombreuses difficultés et défis inattendus.

Photo : VNA/CVN

Le projet de rapport définit également les causes et les leçons, et prévoit la situation dans les temps à venir. Sur cette base, le projet de rapport définit les orientations, les points de vue, les tâches et les solutions pour la période à venir.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que le projet de rapport doit évaluer correctement les problèmes, les limites, les difficultés et les défis existants pour identifier les causes principales et tirer des leçons pour un développement décisif dans la période à venir.

Il a demandé à l'équipe de rédaction du rapport de clarifier, de compléter et de promouvoir davantage la connaissance théorique du socialisme et de la voie vers le socialisme dans le pays.

Dans cet esprit, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé une analyse approfondie et convaincante des objectifs, des bases pour atteindre les objectifs, des scénarios, des tâches et des solutions pour atteindre ces objectifs. En particulier, les objectifs doivent être à la fois réalisables et ambitieux pour mobiliser toutes les parties pour les atteindre, a-t-il noté.

Le Premier ministre a souligné que le rapport doit inclure des éléments clés : le développement économique est la tâche centrale ; la construction d'une économie indépendante et autosuffisante associée à une intégration internationale proactive et active ; la construction du Parti est la tâche clé dans laquelle les affaires du personnel sont les plus cruciales ; l'amélioration de la capacité de direction et de la force de combat des organisations du Parti et des membres du Parti ; la construction d'un gouvernement intègre et pour le peuple et lutter résolument contre la corruption et les phénomènes négatifs.

VNA/CVN