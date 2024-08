Vietnam - Thaïlande

Signature d'un protocole d'accord de coopération sur l'application de la loi maritime

Le protocole d'accord de coopération Vietnam - Thaïlande concernant l'application de la Loi maritime a pour objectif de renforcer la coopération bilatérale en matière de sécurité et de sûreté maritimes. Il vise à maintenir la stabilité régionale conformément au droit international, tout en bénéficiant aux deux nations. Cette signature marque le début d'une coopération plus étroite et plus exhaustive entre les deux parties.

L'accord englobe divers aspects, notamment l'échange d'informations sur la contrebande et l'immigration clandestine, la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), les opérations de recherche et de sauvetage en mer, ainsi que les visites réciproques de navires... .

Le général de division Lê Quang Dao, commandant de VCG, a souligné que la signature de ce mémorandum résultait des efforts soutenus et de la détermination des deux parties au cours des négociations. Il a ajouté que cet accord constituait une base solide pour l'expansion et l'approfondissement de la coopération bilatérale, particulièrement dans l'application de la loi maritime.

À noter que la Thaïlande a réussi à convaincre la Commission européenne (CE) de supprimer l'avertissement "carton jaune" sur la pêche INN contre son secteur de la pêche en 2019. Dans ce contexte, la signature du protocole d'accord avec Thai-MECC témoigne également de la volonté du Vietnam de s'inspirer de l'expérience thaïlandaise pour résoudre ses problématiques similaires, a précisé le général de division Lê Quang Dao.

L'amiral Adoong Pan-Iam, commandant en chef de la Marine royale thaïlandaise et directeur adjoint de Thai-MECC, a qualifié VCG de partenaire fiable pour Thai-MECC, et un partenaire important en Asie du Sud-Est en matière de sécurité et de sûreté maritimes.

Il a exprimé sa confiance quant à la mise en œuvre de nombreuses activités de coopération fructueuses et substantielles entre les deux parties dans le cadre de ce protocole d'accord.

Lors de la réunion, les responsables ont convenu que ce protocole d'accord servirait d'instrument, de couloir pour approfondir la compréhension mutuelle. Il s'agit d'un jalon important ouvrant un chapitre plus intensif et plus complet, notamment dans l'application de la loi maritime, contribuant ainsi à maintenir la paix, la stabilité, l'amitié, la coopération et le développement dans les eaux régionales.

VNA/CVN