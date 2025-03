Le SG Tô Lâm rencontre la présidente du Conseil représentatif du peuple d'Indonésie

Photo : VNA/CVN

La présidente du Conseil représentatif du peuple d'Indonésie, Puan Maharani, a chaleureusement accueilli le secrétaire général et la délégation vietnamienne, soulignant l'importance de cette visite à l'occasion du 70ᵉ anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Elle a exprimé son admiration pour la lutte du peuple vietnamien pour l'indépendance et salué ses réalisations socio-économiques après près de 40 ans de Renouveau.

Elle a apprécié l'élévation des relations des deux parties au niveau de partenariat stratégique global, affirmant que l'Indonésie renforcerait davantage les relations d'amitié et de coopération multiforme avec le Vietnam.

Elle a affirmé que le Conseil représentatif du peuple d'Indonésie soutient toujours le gouvernement dans le renforcement des relations avec le Vietnam, soulignant l'importance d'intensifier les échanges entre les peuples, qui constituent la base d'une amitié durable entre les deux nations, ainsi que de promouvoir les liens entre les partis politiques indonésiens et le Parti communiste du Vietnam.

Le secrétaire général Tô Lâm a exprimé ses bonnes impressions sur l'Indonésie, félicité le pays pour ses réalisations remarquables dans divers domaines et exprimé sa conviction que le peuple indonésien continuerait à obtenir de nouveaux succès dans les années à venir.

À cette occasion, les deux dirigeants ont convenu de renforcer la coopération sur tous les canaux du Parti, de l'État, du Parlement et des échanges entre les peuples et les collectivités, contribuant à consolider l'amitié traditionnelle et le partenariat stratégique global.

Ils ont convenu de renforcer la coopération économique et commerciale afin de porter le chiffre d'affaires des échanges bilatéraux à 18 milliards de dollars d'ici 2028.

Les dirigeants ont salué la coopération solide et efficace dans tous les domaines entre l'Assemblée nationale vietnamienne (AN) et le Conseil représentatif du peuple indonésien dans les cadres bilatéraux et multilatéraux. Ils ont convenu de la nécessité d'intensifier et d'élargir la collaboration dans tous les domaines, notamment en organisant des échanges réguliers à tous les niveaux et en promouvant les activités des groupes d'amitié parlementaires pour favoriser le partage d'expériences entre les organes législatifs.

Photo : VNA/CVN

En outre, les deux parties ont convenu de renforcer l'échange d'informations ainsi que la coordination et le soutien mutuel dans les forums parlementaires internationaux et régionaux. Tô Lâm a exprimé son espoir que le Conseil représentatif du peuple indonésien et l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne, en tant qu'organes représentatifs des deux peuples, continueront de contribuer de manière significative à l'amitié, à la coopération multiforme et au partenariat stratégique global entre leurs pays.

À cette occasion, il a transmis l'invitation du président de l'AN vietnamienne Trân Thanh Mân à Puan Maharani pour une visite officielle au Vietnam. Cette dernière a remercié et accepté avec plaisir.

VNA/CVN