Le Vietnam et l’Indonésie boostent leur coopération dans la défense

Faisant l'éloge des grandes réalisations socio-économiques de l'Indonésie, de sa stature et de son rôle dans la région et dans le monde, de sa politique étrangère, ainsi que de ses contributions à la centralité et à la solidarité de l'ASEAN, le général Phan Van Giang qui est également membre du Bureau politique et secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale, a réaffirmé le soutien du Vietnam aux initiatives de l'Indonésie dans le cadre de la réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN (ADMM) et de l'ADMM-Plus.

Il a également souligné que le Vietnam soutient le rôle de l'Indonésie en tant que coprésident du groupe de travail d'experts ADMM-Plus sur la médecine militaire aux côtés des États-Unis pour le cycle 2024-2027.

Le ministre vietnamien s'est également déclaré satisfait des résultats de la coopération bilatérale en matière de défense dans de nombreux domaines, appréciant l'envoi par l'Indonésie de navires de la marine et de la garde côtière au Vietnam l'année dernière, et son soutien à l'initiative de ce dernier visant à établir une communauté du renseignement de l'ASEAN.

De son côté, le ministre indonésien Sjafrie Sjamsoeddin a remercié le Vietnam d'avoir envoyé des navires pour participer à l'exercice naval multilatéral Komodo 2025 en Indonésie. Il a également suggéré que les deux ministères de la Défense envisagent d'étendre la coopération à d'autres domaines potentiels.

Les deux parties ont exprimé leur souhait de poursuivre leur coopération concrète et substantielle dans le cadre du partenariat stratégique global que les hauts dirigeants des deux pays ont identifié lors de cette visite, en multipliant les échanges de délégation à tous les niveaux, maintenant l’efficacité du mécanisme de dialogue sur la politique de défense, renforçant leur partage d’informations et leur coopération dans la formation des ressources humaines et l’industrie de défense.

En outre, le général Phan Van Giang a proposé aux forces de police maritime des deux pays de renforcer leur coopération et leur partage d’information ainsi que d’achever des négociations et de signer bientôt un accord sur des patrouilles conjointes. En même temps, l'Indonésie est invitée à soutenir les efforts du Vietnam pour supprimer le "carton jaune" de la Commission européenne (CE).

À cette occasion, le ministre Phan Van Giang a invité son homologue indonésien Sjafrie Sjamsoeddin à effectuer une visite officielle au Vietnam et a également confirmé que le ministère vietnamien enverrait une délégation à l'Exposition de défense indonésienne prévue en juin prochain.

