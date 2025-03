Vietnam et Singapour, des partenaires efficaces dans la nouvelle ère

La visite se déroulera à l’invitation du Premier ministre singapourien et secrétaire général de son Parti d’action populaire (PAP), Lawrence Wong.

Selon l’ambassadeur Jaya Ratnam, Singapour et le Vietnam entretiennent une relation très forte, une relation véritablement excellente. En 2023, les deux pays ont célébré le 50e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques et le 10e anniversaire de leur partenariat stratégique. C'est pourquoi Singapour attend avec impatience cette visite du secrétaire général du PCV, Tô Lâm. Il s'agit pour nous d’un événement historique, puisque la dernière visite d’un secrétaire général du PCV à Singapour remonte à 2012. Il s'agit donc d'une étape importante dans les relations bilatérales et également d’un moment pour les deux parties de viser un nouveau sommet.

Le secrétaire général du PCV, Tô Lâm, effectuera sa visite à Singapour à un moment historique pour les deux pays, puisque cette année, le Vietnam célèbre ses 80 ans d'indépendance et Singapour ses 60 ans d'indépendance. En ce qui concerne la situation régionale et mondiale, le monde traverse une période très difficile, en particulier le système multilatéral qui subit une forte pression. Dans ce contexte, Singapour est impatient d'accueillir le secrétaire général Tô Lâm pour discuter de la manière dont les deux pays peuvent coopérer, notamment dans de nouveaux domaines, afin de répondre avec force et efficacité aux grands défis actuels.

Afin de promouvoir les relations bilatérales, selon le diplomate singapourien, les deux pays ont une base solide qu’ils peuvent mieux exploiter. En 2023, les deux parties ont lancé leur partenariat pour l’économie numérique et l’économie verte. Et maintenant, le Vietnam se dirige vers une nouvelle ère : celle d’une forte croissance économique.

Singapour est un partenaire de longue date du Vietnam. Les deux pays entretiennent d’excellentes relations commerciales, qui ne cessent de croître. Ces trois dernières années, Singapour a été la plus grande source d’investissement direct étranger du Vietnam. En 2024, le capital cumulé de Singapour au Vietnam a atteint environ 80 milliards de dollars avec près de 4.000 projets. Si l'année dernière, le Vietnam a été le 11e partenaire commercial de Singapour, en janvier de cette année, il est devenu le 9e partenaire commercial, montrant une très forte dynamique de développement dans les relations bilatérales.

Jaya Ratnam a donc estimé qu’en se tournant vers l’avenir, avec des symboles et des objectifs communs et une longue histoire de relations, les deux pays deviendraient des partenaires véritablement efficaces dans la nouvelle ère.

S’agissant des relations commerciales, il existe actuellement 18 parcs industriels Vietnam - Singapour (VSIP) au Vietnam, dans 13 provinces et grandes villes. Au total, ces projets représentent environ 22 milliards de dollars d’investissement direct étranger et créent environ 300.000 emplois. Parmi ceux-ci, dix zones ont été mises en service et les huit autres sont en cours de construction. "Ainsi, dans les années à venir, nous verrons davantage d’investissements affluer au Vietnam grâce à ces projets, ainsi que davantage d’emplois", a indiqué l’ambassadeur.

Plus important encore, alors que le Vietnam se progresse vers une nouvelle ère, Singapour souhaite que les projets de parcs industriels se transforment et soient modernisés en termes de durabilité et d’innovation. Singapour souhaite également que les prochains parcs industriels soutiennent efficacement les ambitions de développement des hautes technologies et de croissance durable du Vietnam.

De plus, les deux parties cherchent à élargir leur coopération dans de nombreux nouveaux domaines, tels que l’alimentation, l’innovation, l’énergie, etc.

Singapour et le Vietnam entretiennent d’excellentes relations et continueront à se développer. Les liens entre les deux peuples sont vraiment merveilleux. Singapour compte plus de 20.000 Vietnamiens vivant et travaillant sur son sol. De nombreux Singapouriens viennent également au Vietnam pour travailler ou voyager. Le Vietnam est l’une des destinations préférées des Singapouriens.

Un autre élément important est les relations politiques étroites entre les deux pays. La visite prochaine du secrétaire général du PCV, Tô Lâm, consolidera et renforcera ces liens.

Les relations politiques de longue date entre le Vietnam et Singapour ont été construites sur les bases établies par les Premiers ministres Lee Kuan Yew et Vo Van Kiêt pendant les années 1990. Depuis cette époque, les dirigeants ont établi les principes des relations bilatérales, dont les principes fondamentaux sont le soutien, le respect et, surtout, la confiance mutuelle. Cette fondation a créé les conditions et une dynamique solide pour que les deux pays se progressent ensemble vers la nouvelle ère, a conclu l’ambassadeur.

