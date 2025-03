Suspendre temporairement la nomination et le transfert des fonctionnaires et cadres

Trân Câm Tu, membre du Politburo et permanent du Secrétariat du Parti, a signé pour publication de la Conclusion N° 128-KL/TW datée du 7 mars 2025 du Suspendre temporairement la nomination et le transfert des fonctionnaires et cadres, consistant la suspension temporaire du recrutement, de la nomination, du transfert de fonctionnaires et cadres et de la présentation de candidats aux postes de dirigeant et de gestionnaire dans des agences et unités en raison de la restructuration organisationnelle.

>> Le régime relatif au personnel excédentaire après la rationalisation de l'appareil d'État doit être étudié attentivement

>> Le PM souligne l’amélioration de la qualité du personnel dans l’appareil

Photo : TT/CVN

Précisément, la suspension temporaire du recrutement, de la nomination, du transfert de fonctionnaires et cadres et de la présentation de candidats aux postes de dirigeant et de gestionnaire sera effective à partir du 7 mars jusqu'à l'achèvement du projet de désorganisation des unités administratives au niveau du district et de fusion d'un certain nombre d'unités administratives au niveau provincial, de réorganisation des unités administratives au niveau communal et de rationalisation du Front de la Patrie, des organisations sociopolitiques et des organisations de masse.

La conclusion du Politburo indique clairement la suspension temporaire du recrutement, de la planification, de la mobilisation, du transfert des fonctionnaires et cadres, de la présentation de candidats aux postes de dirigeant et de gestionnaire du Front de la Patrie du Vietnam, des organisations sociopolitiques et des organisations de masse assignées par le Parti et l'État au niveau central et des agences et unités affiliées.

Photo : VNA/CVN

Au niveau provincial, le Politburo demande de suspendre temporairement le recrutement, la planification, la mobilisation, le transfert des fonctionnaires et cadres ; d'approuver la politique de perfectionnement des postes de secrétaire adjoint, de présidents et de vice-présidents de Conseils populaires et de Comités populaires provinciaux et municipaux; de consolider et de compléter les comités du Parti, les comités permanents des comités du Parti pour la période 2020-2025 ainsi que les postes de dirigeant du Front de la Patrie, des organisations sociopolitiques et des organisations de masse désignés par le Parti et l'État.

Aux niveaux de district et de commune, le Politburo ordonne de suspendre temporairement le recrutement, la planification, la mobilisation, le transfert des fonctionnaires et cadres, la présentation de candidats aux postes de dirigeant et de gestionnaire ainsi que de compléter les comités du Parti, les comités permanents des comités du Parti, les postes de secrétaire et secrétaire adjoint des comités locaux du Parti.

La conclusion du Politburo indique également les cas particuliers où il est véritablement nécessaire de compléter et de perfectionner certains postes, tels que le secrétaire adjoint, le président et vice-président de Conseils populaires et de Comités populaires aux niveaux provincial, municipal, de district, de commune.

VNA/CVN