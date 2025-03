Le chef du Parti assiste à la célébration des 30 ans d’adhésion du Vietnam à l’ASEAN

>> Le chef du Parti assiste à la célébration des 30 ans d’adhésion du Vietnam à l’ASEAN

Le leader du Parti a souligné les réalisations de l’ASEAN au cours des six dernières décennies, soulignant les contributions importantes du bloc et son rôle central dans le maintien de la paix, de la stabilité et de la coopération dans la région.

Il a également souligné les nouveaux défis et opportunités auxquels l’ASEAN est confrontée dans le contexte de la transformation de la composition mondiale vers la multipolarité et le multicentrisme, de l’essor de la science et de la technologie conduisant à des changements fondamentaux dans la vie socio-économique et de l’augmentation des menaces sécuritaires non traditionnelles telles que le changement climatique et la cybersécurité.

Le secrétaire général Tô Lâm a présenté un certain nombre d’orientations clés pour que l’ASEAN se renforce et renforce son rôle central dans l’architecture régionale, notant que s’appuyant sur l’héritage et la poursuite des réalisations des six dernières décennies, le groupe a besoin d’un état d’esprit innovant et de stratégies pointues pour créer des percées en matière de connectivité et de coopération régionales.

Il a souligné l’importance de renforcer la solidarité intra-bloc et l’autonomie stratégique, ainsi que la résilience économique grâce à des solutions de développement innovantes, en promouvant l’identité de l’ASEAN, en améliorant l’efficacité de l’élaboration des normes et en renforçant l’efficacité du Secrétariat de l’ASEAN et des agences spécialisées.

L’ASEAN est un pilier essentiel de la politique étrangère du Vietnam et fait partie intégrante de sa stratégie de développement et d’intégration, a-t-il déclaré, ajoutant qu’avec l’ASEAN comme point de départ, le Vietnam a approfondi son intégration internationale et établi des relations diplomatiques avec 194 pays dans le monde, y compris des partenariats globaux, stratégiques ou stratégiques globaux avec 35 pays, y compris tous les membres de l’ASEAN et les principaux partenaires du bloc.

Signer des ALE avec plus de 60 pays et économies

Le Vietnam est désormais membre de plus de 70 forums et organisations régionaux et internationaux, et le pays a signé des accords de libre-échange (ALE) avec plus de 60 pays et économies à travers le monde, le positionnant parmi les 40 plus grandes économies du monde et dans le top 20 en termes d’attraction des investissements étrangers et d’échelle commerciale.

En ce qui concerne la politique étrangère et les orientations du Vietnam dans la nouvelle ère, le leader du Parti a affirmé que le Vietnam est prêt à apporter des contributions plus positives et proactives à la politique mondiale, à l’économie mondiale et à la civilisation humaine.

En particulier, en définissant l’ASEAN comme un mécanisme de coopération multilatérale d’importance directe et de premier plan, le Vietnam promouvra son sens des responsabilités, contribuera activement aux affaires communes de l’association avec un esprit créatif, des approches innovantes, une mise en œuvre efficace et flexible et des actions drastiques, a-t-il déclaré.

S’exprimant lors de la cérémonie, le secrétaire général de l’ASEAN, le Dr Kao Kim Hourn, les ambassadeurs et les chefs de délégation de plusieurs pays membres et partenaires et un représentant de l’Institut de recherche économique pour l’ASEAN et l’Asie de l’Est (ERIA) ont hautement apprécié le rôle proactif et positif du Vietnam au sein de l’ASEAN au cours des 30 dernières années.

Les ambassadeurs ont hautement apprécié le discours politique du secrétaire général Tô Lâm avec ses évaluations profondes, ses commentaires et la vision du Vietnam sur l’ASEAN.

Le secrétaire général de l’ASEAN et les ambassadeurs ont félicité le Vietnam pour ses importantes contributions au processus de construction de la communauté de l’ASEAN, en particulier à travers sa présidence de l’ASEAN à trois reprises.

Ils ont également reconnu les efforts du Vietnam pour promouvoir la coopération économique et commerciale au sein du bloc et avec les pays extérieurs à la région, développer des initiatives innovantes, répondre aux défis mondiaux et contribuer activement au maintien de la paix et de la stabilité dans la région.

Les représentants des pays ont exprimé leur conviction qu’avec l’engagement fort et la direction avisée du secrétaire général du Parti communiste vietnamien Tô Lâm, le Vietnam continuera à se développer de manière prospère et deviendra l’une des forces motrices importantes pour amener fermement l’ASEAN dans la nouvelle étape de développement.

Après la cérémonie célébrant le 30e anniversaire de l’adhésion du Vietnam à l’ASEAN, un programme artistique spécial a été organisé avec des performances d’artistes vietnamiens.

