Le PM souligne le rôle des sciences sociales comme moteur du développement national

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté l'Académie des sciences sociales du Vietnam à promouvoir pleinement les valeurs culturelles et sociales, afin d’en faire un moteur essentiel du développement national dans la nouvelle ère.

Photo : VNA/CVN

Lors d’une séance de travail tenue dans la matinée du 24 février avec des scientifiques et des experts de l’Académie, à l’occasion du Nouvel An lunaire, le chef du gouvernement a adressé ses vœux et salué les contributions remarquables des générations de scientifiques au cours de plus de sept dernières décennies. Il a souligné que les sciences sociales et humaines constituent un pilier fondamental et jouent un rôle essentiel dans l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie.

Le Premier ministre a rappelé que, dans chaque étape de l'histoire, les sciences sociales et humaines ont joué un rôle de pionnier, ouvrant la voie et fournissant les bases théoriques nécessaires au Parti et à l’État pour définir des orientations et stratégies d’édification et de défense nationales.

Dans l’ère d’essor national, le Parti considère le développement des sciences et des technologies comme une percée prioritaire, tout en veillant à ne pas sacrifier le progrès social, la justice sociale et la protection sociale au seul objectif de croissance économique.

Le Premier ministre a souligné que les sciences sociales et humaines jouent un rôle déterminant dans le renforcement du socle idéologique, l’orientation du système de valeurs, le développement culturel et l’enrichissement du savoir social. Elles contribuent à consolider la force nationale, à promouvoir la grande union nationale et à améliorer l’efficacité de la coopération internationale.

Photo : VNA/CVN

Pham Minh Chinh a demandé à l’Académie des sciences sociales du Vietnam de renforcer davantage son rôle d’organe consultatif stratégique, de mettre en œuvre avec détermination la résolution du Parti, d’élever la qualité des recherches fondamentales et de consolider le travail de protection des fondements théoriques dans la nouvelle ère.

Il a également insisté sur la nécessité de développer des ressources humaines hautement qualifiées, d’intensifier la coopération scientifique tant nationale qu’internationale, de promouvoir la transformation numérique et verte dans les activités de recherche, etc.

Le gouvernement, les ministères et secteurs concernés examineront les mécanismes et politiques afin d’accorder une autonomie et une responsabilité accrues à l’Académie dans ses activités, la mobilisation des ressources et le développement des ressources humaines.

En conclusion, le Premier ministre s’est déclaré convaincu que l’Académie des sciences sociales du Vietnam, forte de sa riche tradition et de son potentiel académique, continuerait d’enregistrer de nouveaux progrès.

VNA/CVN