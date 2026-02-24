Le secrétaire général Tô Lâm exige la reprise immédiate du travail après le Têt

Le secrétaire général du Parti Tô Lâm a présidé, le 24 février au matin, au siège du Comité central du Parti, une réunion du Secrétariat consacrée à l’examen du rapport sur la mise en œuvre de la Directive n°55 relative à l’organisation du Têt traditionnel Binh Ngo 2026.

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Selon le rapport présenté, le Bureau politique, le Secrétariat et le gouvernement ont, dès le départ, pris des mesures proactives pour organiser le Têt et en ont régulièrement supervisé l’exécution. Les ministères, secteurs et autorités locales ont mis en œuvre de manière synchrone et rigoureuse les préparatifs, garantissant à la population des célébrations joyeuses, chaleureuses, sûres et économes, dans l’esprit que chaque foyer puisse accueillir le Nouvel An dans de bonnes conditions.

Les cadres, les membres du Parti et la population ont exprimé leur satisfaction face à l’attention attentive, opportune et empreinte d’humanité accordée par les dirigeants du Parti et de l’État. Ils ont salué le sens des responsabilités des comités du Parti, des autorités, du Front de la Patrie et des organisations sociopolitiques dans les activités de solidarité à l’occasion du Têt.

Le paysage urbain modernisé, vert et propre du pays a contribué à renforcer la confiance du peuple envers la direction du Parti et la gestion de l’État, consolidant le grand bloc d’unité nationale.

Le secrétaire général Tô Lâm a salué l’esprit de responsabilité des organisations du Parti, des autorités, du Front de la Patrie, des forces armées ainsi que des cadres, fonctionnaires et travailleurs, qui ont strictement appliqué les directives du Secrétariat, assurant à la population un Têt sûr, chaleureux et empreint de solidarité, créant un élan positif pour la nouvelle année.

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Soulignant l’ampleur des tâches à venir, il a demandé à l’ensemble du système politique de reprendre immédiatement le travail et de rétablir rapidement un rythme normal d’activité, sans retard. Les comités du Parti et les autorités doivent travailler avec sérieux dès le début de l’année, sans permettre de prolongation des festivités printanières au détriment des responsabilités, ni laisser subsister la mentalité selon laquelle "le premier mois lunaire est consacré aux réjouissances".

Il a appelé à renforcer strictement la discipline administrative et la responsabilité dans l’exercice des fonctions publiques. Les responsables des organismes, unités et localités doivent montrer l’exemple, joindre l’acte à la parole et assumer directement leur responsabilité en cas de lenteur ou de retard dans le traitement des dossiers des citoyens et des entreprises.

Pour le premier trimestre 2026, le secrétaire général a exigé l’achèvement de la diffusion et de la mise en œuvre du Programme d’action relatif à la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti, l’organisation réussie des élections des députés de la XVIe Assemblée nationale et des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031, prévues le 15 mars, ainsi que la préparation minutieuse de la deuxième session du Comité central du Parti (XIVe mandat) et de la première session de la XVIe Assemblée nationale.

Il a également appelé à accélérer la réalisation des objectifs socio-économiques, à lever les obstacles à la production et aux affaires, à promouvoir l’investissement public et le décaissement des fonds, à mobiliser les moteurs de croissance, tout en suivant de près la situation de l’emploi après le Têt afin de traiter rapidement les problèmes éventuels, avec l’ambition d’atteindre et de dépasser les objectifs dès les premiers mois et trimestres de l’année.

Enfin, il a souligné la nécessité de renforcer l’information et la communication afin de maintenir un climat de confiance et d’enthousiasme dans la société, déterminé à accomplir avec succès les objectifs et missions de 2026.

VNA/CVN