Le VN adresse ses félicitations au Japon à l'occasion de l'anniversaire de l'empereur

Le président de la République, Luong Cuong, a adressé le 23 février un message de félicitations à l'empereur Naruhito du Japon à l'occasion de son anniversaire.

>> Consolider la coopération entre Hô Chi Minh-Ville et le Japon

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre, Pham Minh Chinh, a également présenté ses félicitations à son homologue japonais, Takaichi Sanae.

Le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a transmis des messages de félicitations au président de la Chambre des représentants, Mori Eisuke, et au président de la Chambre des conseillers, Sekiguchi Masakazu.

Le ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a également adressé ses vœux à son homologue japonais, Motegi Toshimitsu.

VNA/CVN