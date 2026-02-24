Les préparatifs électoraux se déroulent consciencieusement depuis la base à Tây Ninh

Le Comité électoral de la province de Tây Ninh a tenu lundi 23 février sa quatrième réunion afin d’examiner l’état d’avancement des préparatifs des élections de la XVI e législature de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires de tous les échelons pour le mandat 2026-2031.

Les discussions ont porté sur les programmes d’action des candidats, la répartition du temps d’antenne, l’organisation de réunions publiques et la communication électorale.

Selon le Bureau permanent du Comité provincial du Front de la Patrie du Vietnam, la troisième série de consultations visant à finaliser les listes de candidats éligibles est terminée. Pour les élections de la XVIe législature de l’Assemblée nationale, Tây Ninh compte 19 candidats, dont 10 femmes (52,63%), quatre jeunes candidats (21,05%), un candidat non membre du Parti (5,26%) et six candidats à un nouveau mandat (31,58%).

Pour le Conseil populaire provincial (mandat 2026-2031), la liste comprend 135 candidats, dont 73 femmes (54,07%), 44 jeunes candidats (32,59%), 23 candidats non membres du Parti (17,04%), 45 candidats à un nouveau mandat (33,33%), deux issus de minorités ethniques (1,48%) et six candidats religieux (4,44%), répondant ainsi aux exigences nationales en matière de structure et de composition.

Des plans ont été élaborés pour organiser des rencontres avec les électeurs dans le cadre de la campagne électorale. Les candidats à l’Assemblée nationale rencontreront les électeurs du 27 février au 6 mars, tandis que ceux des conseils populaires provinciaux le feront du 9 au 12 mars. Une conférence de formation, le 24 février, guidera les candidats dans l’élaboration de leurs programmes d’action et la conduite d’une campagne légale.

Les préparatifs ont été menés avec sérieux et dans les délais impartis. Les comités électoraux communaux ont été invités à finaliser les dossiers des candidats et à mettre à jour les informations dans le système informatique de gestion des élections. Les consultations des électeurs au domicile des candidats, ainsi que l’établissement et la publication des listes électorales, ont été effectués conformément à la réglementation.

La sécurité politique et l’ordre public demeurent stables ; aucun incident grave ni aucune plainte liés aux élections n’ont été recensés à ce jour.

Les préparatifs matériels, notamment le recensement des urnes et l’impression des documents électoraux, sont en cours. Les organismes compétents veillent à l’approvisionnement et à la distribution du matériel, ainsi qu’à l’affichage public des listes officielles de candidats dans les bureaux de vote.

Le président du Comité électoral provincial, Nguyên Manh Hung, a demandé aux sous-comités de poursuivre un suivi rigoureux, de renforcer les inspections et la supervision, en particulier en matière de sécurité, d’ordre et de traitement des plaintes, et de s’assurer que toutes les tâches restantes soient menées à bien dans les délais impartis.

Au 20 février, les préparatifs électoraux à Tây Ninh répondaient globalement aux exigences et étaient prêts pour les prochaines étapes, conformément à la réglementation en vigueur.

