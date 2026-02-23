icon search
mask
Politique
Le chef du PCV félicite le secrétaire général réélu du Parti des travailleurs de Corée

Dans son message, Tô Lâm s’est déclaré convaincu que sous la direction de Kim Jong-un, le PTC et le peuple nord-coréen continueraient à remporter de grands succès dans leur œuvre d’édification nationale.

>> Ouverture du IXe Congrès du Parti des travailleurs de Corée à Pyongyang

>> Le neuvième Congrès du Parti des travailleurs de Corée élit Kim Jong Un comme secrétaire général

Le secrétaire général du Parti des travailleurs de Corée et président de la Commission des affaires d’État de la RPDC, Kim Jong-un. 
Photo : Yonhap/CVN

Lundi 23 février, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a adressé un message de félicitations à au secrétaire général du Parti des travailleurs de Corée (PTC) et président de la Commission des affaires d’État de la République populaire démocratique de Corée (PPDC), Kim Jong-un, à l’occasion de sa réélection au poste de leader du PTC et du IXe Congrès national du parti nord-coréen.

Dans son message, Tô Lâm s’est déclaré convaincu que sous la direction de Kim Jong-un, le PTC et le peuple nord-coréen continueraient à remporter de grands succès dans leur œuvre d’édification nationale.

Le chef du PCV a également affirmé que le Vietnam est prêt à collaborer avec la RPDC pour rendre plus efficace la coopération entre les deux Partis et les deux peuples.

VNA/CVN

#Kim Jong-un #Tô Lâm

Autres articles

Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

Permis de publication : 25/GP-BTTTT

Tél : (+84) 24 38 25 20 96

E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

back to top