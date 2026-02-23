Le chef du PCV félicite le secrétaire général réélu du Parti des travailleurs de Corée

Photo : Yonhap/CVN

Lundi 23 février, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a adressé un message de félicitations à au secrétaire général du Parti des travailleurs de Corée (PTC) et président de la Commission des affaires d’État de la République populaire démocratique de Corée (PPDC), Kim Jong-un, à l’occasion de sa réélection au poste de leader du PTC et du IXe Congrès national du parti nord-coréen.

Dans son message, Tô Lâm s’est déclaré convaincu que sous la direction de Kim Jong-un, le PTC et le peuple nord-coréen continueraient à remporter de grands succès dans leur œuvre d’édification nationale.

Le chef du PCV a également affirmé que le Vietnam est prêt à collaborer avec la RPDC pour rendre plus efficace la coopération entre les deux Partis et les deux peuples.

VNA/CVN