Félicitations au nouveau Premier ministre du Bangladesh

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a adressé le 23 février un message de félicitations à Tarique Rahman, président du Parti nationaliste du Bangladesh à l’occasion de son élection au poste de Premier ministre du Bangladesh.

Tarique Rahman lors de sa cérémonie d'investiture en tant que Premier ministre du Bangladesh à Dacca. 
Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a adressé lundi 23 février un message de félicitations à Tarique Rahman, président du Parti nationaliste du Bangladesh à l’occasion de son élection au poste de Premier ministre du Bangladesh.

Le même jour, le ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung a fait de même auprès de son homologue bangladais Khalilur Rahman.

VNA/CVN

