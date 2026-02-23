Félicitations au nouveau Premier ministre du Bangladesh

>> Bangladesh : des millions de chômeurs dans l'incertitude avant les élections
>> Bangladesh : formation du nouveau gouvernement
|Tarique Rahman lors de sa cérémonie d'investiture en tant que Premier ministre du Bangladesh à Dacca.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
Le Premier ministre Pham Minh Chinh a adressé lundi 23 février un message de félicitations à Tarique Rahman, président du Parti nationaliste du Bangladesh à l’occasion de son élection au poste de Premier ministre du Bangladesh.
Le même jour, le ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung a fait de même auprès de son homologue bangladais Khalilur Rahman.
VNA/CVN