Le président de l'Assemblée nationale fixe les priorités stratégiques pour 2026

À l’occasion du Nouvel An lunaire 2026, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a tenu, le 24 février à Hanoï, une série de séances de travail avec les Commissions de l’Assemblée nationale afin de définir les missions prioritaires pour l’année 2026.

Photo : Doan Tân/VNA/CVN

En travaillant avec la Commission de la culture et des affaires sociales, le président de l’Assemblée nationale a salué les résultats obtenus en 2025 et au cours de la législature écoulée, marqués par l’examen de 20 projets de loi, six Résolutions de l’Assemblée nationale, une ordonnance et six Résolutions du Comité permanent.

Il a relevé la contribution active de la Commission à la préparation des documents du XIVe Congrès national du Parti ainsi qu’à l’élaboration de Résolutions stratégiques relatives à l’éducation, à la formation et à la protection de la santé publique.

Pour 2026, première année de mise en œuvre de la résolution du XIVe Congrès du Parti, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a appelé les commissions concernées à renforcer l’éducation politique et idéologique, à prévenir toute dérive en matière d’éthique publique et à proposer de manière proactive des solutions adaptées aux nouveaux enjeux sociaux et culturels. Il a souligné la nécessité de définir des priorités concrètes, d’éviter la dispersion des efforts et de garantir des résultats mesurables.

Il a également souligné l’importance de préparer rigoureusement les élections des députés de la XVIe législature et des conseils populaires pour le mandat 2026-2031.

Lors de la séance avec la Commission du travail des délégués, le chef de l’organe législatif a mis en avant le rôle central de cette instance dans la réorganisation de l’appareil institutionnel en 2025, qualifiée de "révolution" structurelle.

Il a souligné que la phase de pointe du processus électoral, prévue en mars, exige une vigilance maximale : "Le temps ne se compte plus en jours mais en heures", a-t-il déclaré, appelant à un contrôle minutieux de chaque étape afin de garantir l’élection de 500 députés parmi 864 candidats dans 182 circonscriptions.

Il a demandé une coordination étroite avec le Front de la Patrie du Vietnam à tous les niveaux pour intensifier la formation des cadres locaux participant au processus électoral, notamment dans un contexte de renouvellement des équipes. Il a également insisté sur la préparation rigoureuse des travaux relatifs au personnel lors de la première session de la XVIe législature.

Le président de l’Assemblée nationale a par ailleurs encouragé la poursuite de la modernisation de la gestion des députés, le renforcement de la discipline parlementaire et l’accélération de la transformation numérique, y compris l’application de l’intelligence artificielle dans les activités des organes élus.

Travaillant avec la Commission des aspirations du peuple et de la supervision, Trân Thanh Mân a salué les avancées enregistrées, notamment la modification de la loi sur les activités de supervision de l’Assemblée nationale et des conseils populaires, ainsi que l’organisation du premier Forum parlementaire consacré à la supervision.

Il a mis en avant l’amélioration qualitative des rapports mensuels sur les pétitions des électeurs, devenus un outil essentiel d’appui à la direction du Comité permanent.

Pour 2026, il a demandé de poursuivre la modernisation des mécanismes de supervision, d’élaborer un programme de contrôle ciblé et d’intégrer les technologies numériques et l’intelligence artificielle dans la gestion des plaintes et dénonciations, afin de renforcer la transparence et l’efficacité.

Photo : Doan Tân/VNA/CVN

S’adressant à la Commission de la défense, de la sécurité et des affaires étrangères, le président de l’Assemblée nationale a insisté sur la nécessité d’élever la qualité de l’examen des projets de loi, en particulier ceux relatifs aux droits de l’homme et au droit pénal, qui requièrent des dispositions rigoureuses.

Il a demandé un suivi attentif des évolutions internationales et régionales, ainsi qu’une capacité d’anticipation renforcée face aux risques sécuritaires, notamment dans l’espace numérique. La Commission est appelée à coordonner étroitement avec les organes compétents afin d’assurer la sécurité et la stabilité durant la période électorale.

Il a également souligné l’importance de préparer avec soin les activités de diplomatie parlementaire et les engagements multilatéraux et bilatéraux, dans un esprit d’efficacité et de substance.

Photo : Doan Tân/VNA/CVN

Lors de sa séance de travail avec la Commission de la science, de la technologie et de l’environnement, le président de l’Assemblée nationale a salué l’examen, en 2025, de nombreux projets de loi complexes, dont la loi modifiée sur les chemins de fer, ainsi que la mise en œuvre de la résolution sur le développement des sciences, de l’innovation et de la transformation numérique nationale.

Il a appelé la Commission à renforcer son rôle consultatif et sa capacité de contre-expertise sur des bases scientifiques et pratiques, en mobilisant l’expertise des députés spécialistes et des chercheurs. Il a insisté sur la nécessité pour l’Assemblée nationale d’être à l’avant-garde de la numérisation et de l’application de l’intelligence artificielle.

Soulignant l’importance de la cohésion interne, Trân Thanh Mân a exprimé sa confiance dans la capacité des commissions à accomplir leurs missions avec responsabilité et détermination, contribuant ainsi à consolider le rôle de l’Assemblée nationale en tant qu’organe représentatif suprême du peuple et autorité suprême de l’État, au service de la stabilité politique et du développement durable du pays.

VNA/CVN