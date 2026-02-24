Khanh Hoà déploie les préparatifs électoraux dans le respect du calendrier établi

Les préparatifs des élections des députés à la XVI e législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031 sont activement menés dans la province de Khanh Hoà, dans le respect du calendrier fixé.

Photo : Dang Tuân/VNA/CVN

Cette mobilisation constitue une condition essentielle pour garantir un scrutin sûr, démocratique et conforme à la loi.

La province élira 12 députés à l’Assemblée nationale dont sept résidant et travaillant localement. Le Conseil électoral national a publié la liste de 20 candidats répartis dans quatre circonscriptions.

S’agissant des Conseils populaires, 67 membres seront élus au niveau provincial, avec 108 candidats en lice pour le mandat 2026-2031, tandis que 1.392 membres seront élus au niveau communal. Les organismes et unités concernés ont procédé à la présentation des candidats en veillant à respecter la structure représentative tout en accordant une attention prioritaire aux critères de qualité, sans sacrifier les exigences de compétence au profit de la structure, ni inversement.

Du 26 février au 14 mars, la province organise des conférences de rencontre avec les électeurs et des activités de campagne électorale conformément à la législation en vigueur et aux orientations centrales.

Selon la Commission électorale provinciale, les travaux de communication ont été intensifiés, les notices biographiques des candidats imprimées, et le matériel électoral (urnes, cartes d’électeurs, règlements) acheminé vers les localités. Les documents destinés aux zones de vote anticipé de la zone spéciale de Truong Sa seront transmis en priorité.

Trân Phong, président du Comité populaire provincial et de la Commission électorale provinciale, a souligné que, dans le contexte du succès du XIVe Congrès national du Parti, les voix des électeurs de Truong Sa revêtent une signification particulièrement sacrée, incarnant pleinement l’exercice du droit de souveraineté citoyenne en mer.

À ce jour, 66 comités de pilotage et 66 commissions électorales ont été constitués, ainsi que 1.123 bureaux de vote. Aucune plainte ni dénonciation relative au processus électoral n’a été enregistrée.

VNA/CVN