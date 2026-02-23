L’Académie des sciences appelée à devenir un centre de recherche de premier plan

Le 23 février, premier jour ouvrable après les congés du Nouvel An lunaire 2026, le Premier ministre Pham Minh Chinh a tenu une séance de travail avec l’Académie des sciences et des technologies du Vietnam (VAST) sur la mise en œuvre de la Résolution du XIVᵉ Congrès national du Parti et de la Résolution n°57-NQ/TW du Bureau politique relative aux percées dans le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique nationale.

Forte de 50 ans de développement, la VAST s’est affirmée comme la force motrice du système scientifique national. En 2025, elle a publié 2.300 articles dans des revues prestigieuses et obtenu 105 brevets et certificats d’utilité, soit 2,7 fois plus qu’en 2024. Pendant la période 2021-2025, plus de 12.000 travaux scientifiques ont été publiés et près de 300 brevets délivrés, confirmant son rôle de leader national en recherche fondamentale et appliquée.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Résolution 57, parmi 45 missions confiées, la VAST a achevé 12 missions dans les délais, 33 autres sont en cours, sans retard constaté.

L’Académie a enregistré de nombreuses avancées notables, notamment la maîtrise du processus de fabrication de modules matériels d’IA pour véhicules électriques autonomes, des solutions IA/IoT de surveillance sanitaire du bétail, des modèles de prévision de la santé du riz par télédétection, l’édition génomique avancée, la recherche sur le cancer colorectal...

Soulignant que « le talent est la sève vitale de la nation », le Premier ministre a affirmé que la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique constituent une tendance inévitable, un choix stratégique et un moteur important du développement rapide et durable des pays.

Rappelant les points principaux de la Résolution du 14ᵉ Congrès du Parti, de la Résolution 57, ainsi que des Résolutions 68 sur l’économie privée et 79 sur l’économie d’État, le Premier ministre a déclaré souhaiter que la VAST réalise une avancée décisive, affirmant son rôle en tant que centre scientifique et technologique de premier plan du Vietnam, avec pour objectif de devenir d’ici 2030 une institution de recherche de pointe en Asie du Sud-Est, compétitive à l’international dans certains domaines clés.

Le chef du gouvernement a exigé la mise en œuvre simultanée de quatre grandes transitions : numérique, verte, énergétique et en matière de ressources humaines. La VAST doit être pionnière dans l’application de l’intelligence artificielle et des mégadonnées, construire une base nationale de données scientifiques, maîtriser des technologies fondamentales et stratégiques, et porter des disciplines clés à un niveau avancé régional et mondial d’ici 2030.

Il a également appelé au développement de nouveaux modèles économiques, au renforcement des liens entre les secteurs public, privé et les investissements étrangers, et à la mise de l’entreprise au cœur du système d’innovation, afin de commercialiser les résultats de la recherche et de transformer les inventions en produits concrets créateurs de valeur.

Insistant sur la nécessité de passer d’une « logique de mission » à une « logique de résultats », Pham Minh Chinh a prôné une gestion scientifique moderne, transparente et efficace, fondée sur la transformation numérique intégrale.

À cette occasion, au nom des dirigeants du Parti et de l’État, le Premier ministre a décerné à l’Académie l’Ordre du Travail de première classe, en reconnaissance de ses contributions remarquables au développement et à la protection de la Patrie.

