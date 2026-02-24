Élections législatives et locales

Les candidats formés aux compétences de communication électorale

Le Comité permanent du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) a organisé, le 24 février à Hanoï, une conférence de formation sur les compétences de campagne électorale destinée aux candidats à la XVI e législature de l'Assemblée nationale et aux Conseils populaires de tous niveaux pour le mandat 2026-2031.

Photo : VNA/CVN

Dans son discours d’ouverture, le vice-président du Comité central du FPV, Hoàng Công Thuy, a précisé qu'au terme de trois cycles de consultations démocratiques, transparentes et strictes, la liste officielle des candidats a été publiée conformément à la Résolution N°151/NQ-HDBCQG du Conseil électoral national. Cette année, le Front de la Patrie du Vietnam est fortement représenté avec 25 candidats issus de l'instance centrale et de nombreux dirigeants locaux.

Saluant l’engagement des candidats, Hoàng Công Thuy a rappelé que le pays se trouve à environ vingt jours de ce grand rendez-vous démocratique, période durant laquelle les citoyens choisiront leurs représentants pour décider des enjeux nationaux et locaux majeurs. Selon les dispositions de la Loi électorale, la campagne officielle a débuté dès la publication des listes et doit impérativement s'achever 24 heures avant l'ouverture du scrutin, prévue pour le 14 mars 2026.

Hoàng Công Thuy a souligné que le passage du statut de candidat à celui d'élu représente un défi de taille. Il a exhorté chaque candidat à convaincre l'électorat par son talent, son dévouement, sa responsabilité et ses qualités morales, tout en considérant cette campagne comme une occasion de renforcer ses compétences politiques et professionnelles, de tisser des liens étroits avec la population pour mieux porter ses aspirations à l'hémicycle.

Afin de soutenir les candidats dans cette démarche, la conférence a permis d'aborder les responsabilités des élus, les cadres réglementaires de la campagne électorale ainsi que les techniques d'élaboration et de présentation des programmes d'action.

En conclusion, Hoàng Công Thuy a exprimé sa confiance quant aux capacités, compétences, volonté et détermination des candidats d'assimiler ces outils pour mener à bien leur mission et honorer la confiance des organisations qui les ont investis. Il a réaffirmé que s'ils sont élus, ces futurs députés deviendront les porte-paroles essentiels du Front de la Patrie au sein des instances législatives.

VNA/CVN