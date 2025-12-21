La deuxième conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie - Afrique s'ouvre au Caire

La deuxième conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie - Afrique - qui réunit des représentants de la Russie, de plus de 50 pays africains et de plusieurs organisations régionales - s'est ouverte samedi 20 décembre dans la capitale égyptienne, Le Caire.

Exprimant au nom du président Abdel Fattah Al-Sissi, le chef de la diplomatie égyptienne, Badr Abdelatty, a ouvert le forum par une allocution diffusée par la chaîne publique Nile TV. Il a affirmé que cette réunion témoigne du développement continu des relations entre la Russie et l'Afrique et qu'elle a pour objectif de servir les intérêts communs tout en favorisant la sécurité, la stabilité et le développement à travers l'Afrique.

Il a souligné que la réforme de l'ordre international doit s'appuyer sur des principes de justice et d'équilibre entre les pays, de manière à refléter un véritable multilatéralisme, et a fait remarquer que le poids démographique, économique et politique de l'Afrique justifie que se fasse entendre une voix influente dans l'élaboration des grandes décisions internationales.

M. Abdelatty a également souligné que le dialogue politique régulier entre les pays africains et leurs partenaires internationaux est essentiel pour renforcer la compréhension mutuelle, consolider la confiance et coordonner les positions sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Représentant le président russe, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré que les pays africains disposent d'un énorme potentiel économique et humain qui joue un rôle de plus en plus important dans la politique internationale.

M. Lavrov a réitéré que la Russie accorde une importance particulière au renforcement des relations amicales et des partenariats avec les pays africains sur la base du respect mutuel, soulignant le succès des efforts visant à revitaliser les cadres de coopération constructive dans divers domaines.

Le ministre russe des Affaires étrangères a déclaré que Moscou continue à soutenir les pays africains dans le renforcement de leur sécurité nationale, la résolution des problèmes de sécurité alimentaire, la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, et la réponse aux catastrophes environnementales et aux épidémies majeures.

