Les forces américaines saisissent un deuxième pétrolier au large du Venezuela

La secrétaire américaine à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, a déclaré samedi 20 décembre que les forces américaines ont saisi un deuxième pétrolier au large des côtes du Venezuela plus tôt dans la journée.

Un hélicoptère militaire américain survole le Centuries, navire battant pavillon panaméen, qui a été intercepté par les garde-côtes américains, le 20 décembre 2025.
Photo : REUTERS/VNA/CVN

"Au petit matin du 20 décembre, les garde-côtes américains, avec le soutien du département de la Guerre, ont appréhendé un pétrolier qui avait accosté pour la dernière fois au Venezuela", a déclaré Mme Noem sur X.

L'armée américaine avait déjà saisi un pétrolier au large des côtes vénézuéliennes le 10 décembre, une initiative que le gouvernement vénézuélien a condamnée comme "un vol flagrant et un acte de piraterie internationale".

Le président des États-Unis Donald Trump a confirmé mardi 16 décembre avoir ordonné le blocus total de tous les pétroliers sanctionnés par les États-Unis à destination et en provenance du Venezuela. Il a également indiqué dans un entretien ultérieur que de telles saisies se poursuivront. 

Xinhua/VNA/CVN

