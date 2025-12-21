Les forces américaines saisissent un deuxième pétrolier au large du Venezuela

>> Washington poursuit ses vols militaires au plus près du Venezuela
>> Les États-Unis envisagent de conserver le pétrole du pétrolier saisi au large du Venezuela
>> Pétrolier : blocus sous sanctions à destination et en provenance du Venezuela
|Un hélicoptère militaire américain survole le Centuries, navire battant pavillon panaméen, qui a été intercepté par les garde-côtes américains, le 20 décembre 2025.
|Photo : REUTERS/VNA/CVN
"Au petit matin du 20 décembre, les garde-côtes américains, avec le soutien du département de la Guerre, ont appréhendé un pétrolier qui avait accosté pour la dernière fois au Venezuela", a déclaré Mme Noem sur X.
L'armée américaine avait déjà saisi un pétrolier au large des côtes vénézuéliennes le 10 décembre, une initiative que le gouvernement vénézuélien a condamnée comme "un vol flagrant et un acte de piraterie internationale".
Le président des États-Unis Donald Trump a confirmé mardi 16 décembre avoir ordonné le blocus total de tous les pétroliers sanctionnés par les États-Unis à destination et en provenance du Venezuela. Il a également indiqué dans un entretien ultérieur que de telles saisies se poursuivront.
Xinhua/VNA/CVN