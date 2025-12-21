Les forces américaines saisissent un deuxième pétrolier au large du Venezuela

La secrétaire américaine à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, a déclaré samedi 20 décembre que les forces américaines ont saisi un deuxième pétrolier au large des côtes du Venezuela plus tôt dans la journée.

Photo : REUTERS/VNA/CVN

"Au petit matin du 20 décembre, les garde-côtes américains, avec le soutien du département de la Guerre, ont appréhendé un pétrolier qui avait accosté pour la dernière fois au Venezuela", a déclaré Mme Noem sur X.

L'armée américaine avait déjà saisi un pétrolier au large des côtes vénézuéliennes le 10 décembre, une initiative que le gouvernement vénézuélien a condamnée comme "un vol flagrant et un acte de piraterie internationale".

Le président des États-Unis Donald Trump a confirmé mardi 16 décembre avoir ordonné le blocus total de tous les pétroliers sanctionnés par les États-Unis à destination et en provenance du Venezuela. Il a également indiqué dans un entretien ultérieur que de telles saisies se poursuivront.

Xinhua/VNA/CVN