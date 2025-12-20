RDC : l'ONU renouvelle le mandat de la MONUSCO

Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité une résolution visant à renouveler pour un an le mandat de la mission de maintien de la paix de l'ONU en République démocratique du Congo (RDC), jusqu'au 20 décembre 2026.

La résolution 2808 maintient le plafond autorisé de 11.500 militaires, 600 observateurs militaires et officiers d'état-major, 443 policiers et 1.270 membres des unités de police constitués pour cette mission.

Elle maintient également ses trois priorités clés : protection des civils, soutien au désarmement, à la démobilisation et à la réintégration, ainsi qu'aide à la réforme du secteur de la sécurité.

La résolution condamne fermement l'offensive en cours du Mouvement du 23-Mars (M23) dans la province du Sud-Kivu, l'exhorte à cesser immédiatement ses opérations offensives et à les inverser, tout en exhortant le Rwanda à retirer ses forces de l'Est de la RDC.

Elle condamne fermement tous les groupes armés opérant en RDC, leurs violations du droit international humanitaire et d'autres lois internationales applicables, ainsi que leurs atteintes aux droits de l'Homme. Elle exige par ailleurs que tous les groupes armés et leurs réseaux de soutien cessent immédiatement toute forme de violence et autres activités déstabilisatrices.

Enfin, la résolution exige que tous les membres des groupes armés se dissolvent immédiatement et définitivement, déposent les armes, renoncent à la violence, mettent fin et préviennent les violations et les abus commis à l'encontre des enfants et libèrent les enfants de leurs rangs.

