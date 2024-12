Vietjet lance une promotion avec 20 kg de bagages gratuits pour ses vols vers la Chine

>> Vietjet lance des millions de billets à prix réduits

>> Vietjet continue d’élargir sa flotte avec de nouveaux avions modernes

Photo : Vietjet/CVN

Pour bénéficier de cette offre, les passagers doivent réserver leurs billets sur le site www.vietjetair.com ou via l'application mobile Vietjet Air avant le 19 décembre 2024. Les trajets doivent être effectués d'ici le 31 décembre 2025.

Avec cette promotion, Vietjet rapproche les voyageurs de leurs destinations de rêve : Chengdu et sa nature à couper le souffle, connue pour ses pandas, Xi'an et son héritage historique millénaire, ou encore l'énergie débordante de Hong Kong (Chine) et Shanghai, paradis du shopping, du divertissement et de la gastronomie. Que vous soyez amateur de paysages, passionné d'histoire ou avide de modernité, chaque destination promet des découvertes uniques.

Chaque vol Vietjet garantit une expérience mémorable à bord de ses appareils modernes et respectueux de l’environnement, avec un équipage professionnel et chaleureux. Les passagers pourront savourer des spécialités comme le phở Thin, le bánh mì vietnamien ou encore le café glacé, ainsi que des plats internationaux.

En outre, la compagnie offre des avantages comme l'assurance voyage gratuite SkyCare et le programme de fidélité Vietjet SkyJoy, permettant de cumuler des points échangeables contre des cadeaux. Enfin, des spectacles culturels et artistiques, proposés à 10.000 mètres d'altitude, enrichiront encore l’expérience des voyageurs.

Avec Vietjet, voyager devient un plaisir alliant confort, découvertes et festivités.

Minh Thu/CVN