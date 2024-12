Quang Ngai aide les pêcheurs à enregistrer leurs bateaux de pêche

Des efforts sont en cours pour achever l’enregistrement de tous les bateaux restants d’ici fin 2024.

Cette mesure fait partie des efforts de la localité pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) suite aux recommandations de la Commission européenne (CE), visant à aider à faire lever le "carton jaune" contre les exportations de fruits de mer du Vietnam et à assurer le développement durable du secteur de la pêche.

Le sous-département des pêches de la province a signalé que 74,4% des bateaux locaux disposent désormais de licences de pêche, dont près de 81% de ceux de 15 m de long et plus. Leurs informations ont également été mises à jour dans la base de données nationale sur la pêche.

En outre, les autorités locales renforcent le contrôle portuaire pour empêcher les navires non enregistrés et ceux qui ne respectent pas les réglementations de pêcher, a déclaré le chef du sous-département de la pêche Nguyên Van Muoi.

Quang Ngai compte cinq ports de pêche éligibles à la certification de l’origine des fruits de mer, dont Tinh Ky, Tinh Hoa, Ly Son, My A et Sa Huynh, chacun équipé d’une équipe de contrôle de la pêche. Ces équipes inspectent les navires entrant et sortant des ports, appliquent les réglementations et traitent les infractions.

Les gardes-frontières stationnés dans ces ports effectuent également des patrouilles régulières pour gérer les navires "sans enregistrement, sans examen, sans permis de pêche", a ajouté Muoi.

Le commandant Ngô Anh Hiêu du poste de garde-frontière de Sa Ky a déclaré que les gardes-frontières ont maintenu des patrouilles fréquentes à proximité du port de Sa Ky ainsi que dans les zones d’abri pour empêcher les navires non qualifiés de pêcher.

Il a noté que les navires non enregistrés qui tentent d’opérer en mer sont passibles de poursuites judiciaires, tandis que les autorités encouragent simultanément leurs propriétaires à remplir rapidement leur documentation.

Le Vietnam a travaillé dur pour mettre en œuvre les recommandations de la CE concernant la prévention et le contrôle de la pêche INN, dans le but de faire lever le carton jaune de la CE.

La CE a émis un "carton jaune" à l’encontre du Vietnam à cet égard en 2017. Le "carton jaune" est suivi d’un "carton vert" si le problème est résolu ou d’un "carton rouge" dans le cas contraire. Un "carton rouge" peut entraîner une interdiction des exportations aquatiques vers l’UE.

VNA/CVN