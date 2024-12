Viêt Thuân honoré au Forum de l'économie verte 2024

Le 8 décembre dernier, à Hanoï, le groupe Viêt Thuân a été mis à l'honneur lors du Forum de l'économie verte 2024. L'entreprise a reçu les prestigieux prix de "Top 10 Entreprises vertes et développementdurable" et de "Produit touristique vert respectueux de l'environnement", récompensant ainsi ses efforts en faveur d'un tourisme responsable et d'une économie verte.

Le Forum de l'économie verte 2024 a rassemblé de nombreux acteurs engagés dans le développement durable, récompensant les initiatives les plus exemplaires en la matière.

Prenant la parole lors de l'événement, Trần Văn Lượng, président de l'Association de l'industrie de l'environnement du Vietnam, a affirmé que le développement de l'économie verte et durable est en train de devenir une transition incontournable au niveau mondial, un modèle auquel de nombreux pays aspirent.

"Au Vietnam, des politiques majeures, telles que les résolutions du XIIIe Congrès national, mettent l'accent sur la protection de l'environnement, l'utilisation durable des ressources et la construction d'une économie verte respectueuse de l'environnement", a-t-il précisé.

Et d’ajouter que l'industrie de l'environnement joue un rôle crucial dans la promotion de l'économie verte, en intégrant harmonieusement trois éléments principaux : Économie (développer les énergies propres et promouvoir une croissance durable), Environnement (garantir une production et une consommation durables, préserver les ressources naturelles et encourager une utilisation rationnelle des écosystèmes), Société (améliorer la qualité des soins de santé communautaires, créer des emplois et réduire les inégalités sociales).

Viêt Thuân, pionnier du développement durable

Lors de cet événement, Le groupe Viêt Thuân a été distingué par deux prestigieux prix : "Top 10 Entreprises vertes et développement durable" et "Produit touristique vert respectueux de l'environnement".

Cette distinction récompense les efforts de Viêt Thuân pour concilier croissance économique et préservation de l'environnement, notamment grâce à son projet de croisière durable.

Créé en 2005, le groupe Viêt Thuân est un acteur majeur du transport maritime et fluvial au Vietnam. Ses activités s'étendent du transport de marchandises en vrac sur les voies navigables intérieures au transport côtier et océanique, en passant par la location de navires et la logistique.

Après 20 années de développement, l’entreprise dispose aujourd’hui d’une équipe de près de 1.500 employés. Viêt Thuân est un leader national du transport fluvial et maritime, opérant dans toutes les eaux territoriales du Vietnam ainsi qu’à l’international. ort de son expérience et de son succès, le groupe Viêt Thuân dispose d'une flotte impressionnante de plus d'un million de tonnes de navires, lui permettant de transporter efficacement des marchandises en vrac, sèches et générales, tant sur le littoral que sur les voies maritimes.

Grâce à sa solide capacité financière et ses contributions significatives dans l'industrie du transport maritime, Viêt Thuân a été classée 44ᵉ parmi les 500 entreprises ayant la meilleure croissance au Vietnam (classement FAST500) et 92ᵉ parmi les 500 entreprises les plus rentables du pays (classement PROFIT500) en 2022.

En 2023, Việt Thuận a marqué une transition stratégique vers le secteur du tourisme en lançant la marque de croisières haut de gamme Grand Pioneers. Les deux navires de ce projet ont été conçus selon des normes internationales de sécurité et intègrent des solutions écologiques pour minimiser leur impact sur les écosystèmes marins.

Ces efforts ont valu à Grand Pioneers (www.grandpioneers.com) plusieurs récompenses prestigieuses, notamment le titre de "Meilleure compagnie de croisières vertes au monde 2024" lors des World Cruise Awards. Cet événement marque une étape significative, reconnaissant à l’échelle internationale une marque vietnamienne dans le domaine du tourisme durable.

Économie verte, tendance inévitable

Le Forum de l'économie verte 2024 a mis en évidence la convergence de vues des acteurs économiques et sociaux autour de la transition vers une économie verte. Le Vietnam, fort d'une volonté politique solide, s'engage résolument sur la voie d'une économie circulaire et durable

En participant à cet événement, Viêt Thuân et d'autres entreprises ont démontré leur capacité à innover et à mettre en œuvre des solutions durables, contribuant ainsi à positionner le Vietnam comme un leader en matière de développement vert.

Phuong Mai/CVN