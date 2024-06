WEF 2024

La participation du PM ouvre des opportunités pour l’intégration économique du Vietnam

>> Le PM Pham Minh Chinh participera à la 15e Conférence annuelle des pionniers du WEF en Chine

>> Transmettre un message fort sur un Vietnam dynamique et innovant

>> Le Premier ministre Pham Minh Chinh part pour la Chine

Photo : VNA/CVN

La participation du Premier ministre Pham Minh Chinh à la 15e réunion annuelle des nouveaux champions du WEF en Chine, offrira des opportunités pour l'intégration économique du Vietnam, a déclaré l'ambassadeur Pham Sao Mai, lors d’une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d’Information.

Le fait que le chef du gouvernement vietnamien a été invité à l'événement pour la deuxième année consécutive démontre l'appréciation du FEM et de la communauté internationale des affaires envers le rôle et la contribution du Vietnam au développement économique mondial et régional, a-t-il indiqué.

Selon lui, les rencontres du Premier ministre avec des dirigeants, décideurs politiques et la communauté mondiale des affaires dans le cadre du WEF ouvriront des opportunités pour l’intégration économique du Vietnam. C'est également l'occasion pour le Vietnam de faire connaître au monde ses réalisations exceptionnelles en matière de développement socio-économique au cours des dernières années, de promouvoir l'image d'un Vietnam dynamique qui s'intègre activement dans le monde et devient une destination attrayante pour les entreprises mondiales, contribuant ainsi à favoriser les relations de coopération mutuellement bénéfique et attirer des ressources pour le développement du pays.

En outre, grâce au WEF, le Vietnam peut saisir les nouvelles questions et tendances de l’économie mondiale ; échanger des points de vue sur les mentalités de développement et la gouvernance aux niveaux national et mondial ; contribuer à résoudre les problèmes mondiaux communs tels que la promotion de la croissance économique, le développement de nouvelles industries, la réponse au changement climatique et la garantie de la sécurité alimentaire.

C'est également une opportunité pour le Vietnam d'accroître ses échanges et de promouvoir ses relations avec d'autres pays, partenaires et organisations internationales, de renforcer davantage la position et le prestige du pays et d'affirmer son rôle de membre actif et responsable de la communauté internationale, contribuant ainsi à la mise en œuvre efficace de la politique étrangère définie lors du XIIIe Congrès national du Parti.

La participation du Premier ministre Chinh au WEF continuera à promouvoir la coopération et les partenariats avec le WEF et ses membres dans des domaines tels que la transition verte, la transformation numérique, l'énergie et la science et la technologie, a estimé l’ambassadeur.

Lors du WEF 2024 à Dalian, en Chine, le Premier ministre prononcera un discours spécial au séance d’ouverture et présidera quelques séances de débat et de dialogue avec de grands groupes économiques, entreprises innovantes sur des opportunités de coopération et de nouvelles solutions pour le développement mondial et la stratégie de développement économique du Vietnam.

Par ailleurs, Pham Minh Chinh tiendra des rencontres bilatérales avec des dirigeants d’autres pays, des responsables d’organisations internationales et de grands groupes économiques.

En ce qui concerne les relations Vietnam - Chine, la participation du chef du gouvernement vietnamien au WEF 2024 à Dalian sera une occasion pour des hauts dirigeants des deux pays à discuter des mesures contribuant à la mise en œuvre des perceptions communes déjà conclus.

La participation du Premier ministre Pham Minh Chinh et de la haute délégation du Vietnam apportera une contribution importante au succès du WEF 2024, a conclu l’ambassadeur Pham Sao Mai.

VNA/CVN