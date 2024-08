Mesures de redressement du marché automobile en fin d'année

Selon le ministère des Finances, ces dernières années, les entreprises vietnamiennes de fabrication et d’assemblage d’automobiles ont affirmé leur rôle et leur position sur le marché domestique et affiché une croissance significative en termes de quantité et de qualité, contribuant ainsi à hauteur de plusieurs milliards d’USD au budget de l’État. Cependant, les ventes de véhicules ont diminué au cours des premiers mois de 2024. D’après l’Association des constructeurs automobiles vietnamiens (VAMA), ses membres ont vendu 108.309 unités au cours des cinq premiers mois de l’année, soit une baisse de 5% sur un an.

Le ministère estime donc que la réduction de 50% des frais d’enregistrement est essentielle pour stimuler la consommation, fournir un soutien financier aux particuliers et entreprises et encourager l’industrie nationale de fabrication et d’assemblage automobile dans un environnement économique difficile. Cette réduction aidera les consommateurs à économiser une somme d’argent importante.

Réduction des prix de vente

Depuis le début de l’année, de nombreux constructeurs automobiles ont ajusté de manière proactive les prix de vente et appliqué des frais d’immatriculation préférentiels, non seulement pour les voitures assemblées dans le pays, mais également pour les voitures importées. Par exemple, Hyundai Thành Công a diminué le prix de vente de ses produits tels que Hyundai Venue, Hyundai Elantra, Hyundai Custin et Hyundai Santa Fe avec des réductions de 20 à 100 millions de dôngs (783 à 3.920 USD). Pourtant, les consommateurs retardent leurs achats en prévision d’éventuels frais d’enregistrement réduits par le gouvernement au cours des derniers mois de l’année, selon certains initiés.

Par le passé, les ventes de voitures sur le marché domestique ont connu une forte reprise après que le ministère des Finances ait mis en œuvre une réduction de 50% des frais d’immatriculation pour les voitures produites et assemblées dans le pays au cours du second semestre 2020 et du premier semestre 2022. Plus précisément, 189.451 véhicules avaient été vendus au second semestre 2020, soit une augmentation de 76% par rapport au premier semestre et de 33% sur l’année. Au 1er semestre de 2022, les ventes d’automobiles avaient augmenté de 36% sur un an pour atteindre 252.932 unités.

Un représentant de la VAMA remarque que la réduction des frais d’immatriculation est éminemment nécessaire compte tenu des difficultés économiques et de la baisse des ventes de voitures due à l’impact de la pandémie de COVID-19. Une fois appliquée, cette mesure contribuera non seulement à épauler l’industrie automobile nationale, mais également à soutenir la demande de voitures et la croissance économique.

À ce jour, de nombreux constructeurs automobiles vietnamiens mettent en place des programmes de transition énergétique et de changement de modèles et de catégories de véhicules pour suivre la tendance inévitable de transformation en un marché vert, et visant à minimiser les émissions de gaz à effet de serre. Ces stratégies sont conformes aux orientations actuelles du ministère de l’Industrie et du Commerce et du gouvernement.

Le Salon automobile du Vietnam 2024, le plus grand organisé dans le pays, rassemblera de nombreuses grandes marques mondiales, promettant l’accès à de nombreux nouveaux produits et technologies révolutionnaires. Organisé par la VAMA, en collaboration avec le Groupe des importateurs vietnamiens de voitures, cet événement se tiendra du 23 au 27 octobre 2024 au Centre des expositions et des conférences de Saigon, à Hô Chi Minh-Ville. Sur le thème "Technologie et environnement", le salon présentera aux passionnés d’automobile des innovations diverses et élégantes.

Neutralité carbone, une tendance inévitable

La nouveauté de l’édition 2024 est que les éléments technologiques seront mis à profit pour que les visiteurs bénéficent d’une expérience interactive pour la première fois, via la technologie de l’Intelligence artificielle ou d’autres technologies avancées dans l’espace d’exposition des voitures. Outre les nouvelles fonctionnalités technologiques, l’objectif du salon est d’accroître la personnalisation pour chaque visiteur, de s’adapter à tous au fil de leur parcours à travers tous les espaces du salon. Dans le même temps, un séminaire “Électrification des véhicules vers la conversion de l’énergie verte” réunira les experts présents à l’exposition, apportant des perspectives multidimensionnelles sur les tendances et le potentiel de développement de véhicules électriques pour la réduction des émissions de carbone et la protection de l’environnement au Vietnam.

“Le Salon automobile du Vietnam 2024 promet d’être un lieu d’accueil des tendances technologiques automobiles et motos les plus avancées, des derniers modèles de voitures et d’expériences multidimensionnelles, offrant un champ de découverte illimité aux passionnés d’automobile, tout en mettant l’accent sur les solutions visant à développer une énergie verte et à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il démontre ainsi la responsabilité de la VAMA dans l’accompagnement du Vietnam et la participation à ses efforts pour maintenir l’engagement pris lors de la COP26, de ramener ses émissions nettes à zéro d’ici 2050”, affirme le chef de la section des communications de la VAMA, Dào Công Quyêt.

