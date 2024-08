Le Premier ministre visite de principales installations de transport de Hô Chi Minh-Ville

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé le 10 août à une cérémonie marquant l'achèvement de l'appel d'offres pour le projet de construction d'une route reliant celles de Trân Quôc Hoàn et Công Hoa et a examiné la construction du terminal T3 de l'aéroport international de Tân Son Nhât à Hô Chi Minh-Ville.

Le projet de construction d'une route reliant les routes Trân Quôc Hoàn et Công Hoa dans le district de Tan Binh est un projet d'importance nationale. Elle a débuté en même temps avec la construction du terminal T3 de l’aéroport international de Tân Son Nhât fin décembre 2022.

Dans le cadre du projet, d’un investissement à hauteur de plus de 4,8 billions de dôngs (191,2 millions d'USD), une route de 4 km est en cours de construction pour relier les routes Trân Quôc Hoàn et Công Hoa et se connecter directement au terminal T3 de l'aéroport international de Tân Son Nhât. Il devrait contribuer à réduire les embouteillages à proximité de cet aéroport.

L'appel d'offres ouvert à cette occasion s'élève à 200 milliards de dôngs.

Campagne d'émulation de 130 jours

Lors de la cérémonie, le Premier ministre Pham Minh Chinh a lancé une campagne d'émulation de 130 jours pour accélérer la construction afin que l'ensemble de la route soit inaugurée le 31 décembre 2024.

Il apprécie hautement la détermination de Hô Chi Minh-Ville à décaisser les investissements publics, demandant à la ville de tirer les leçons des bonnes expériences de ce projet pour en réaliser d'autres, accélérer d'autres projets clés et développer des infrastructures de transport complètes, notamment transports routières, aériennes, maritimes, fluviales et des trains à grande vitesse et des installations ferroviaires urbaines, pour servir de tremplin vers un développement rapide et durable.

Le terminal T3 de l'aéroport international de Tân Son Nhât sera capable d'accueillir 20 millions de passagers chaque année. Le projet est doté d’un capital de près de 11.000 milliards de dôngs investis par la Société aéroportuaire du Vietnam (ACV).

Environ 55% de la charge de travail a été réalisée, et 100% de la construction brute est déjà terminée. Les unités concernées intensifient leurs activités afin d'ouvrir le terminal à l'occasion du 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril) en 2025.

Examinant les progrès et remettant des cadeaux aux unités, le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué leurs efforts dans la mise en œuvre du projet pour compenser le ralentissement précédent.

Il a demandé à l'ACV de mobiliser le personnel des parties concernées et de se coordonner avec les autorités pour travailler 24 heures sur 24 afin de garantir que le terminal réponde aux normes de qualité, techniques, esthétiques, de sécurité et environnementales tout en évitant le gaspillage et les pratiques malsaines afin de mettre le projet en service dans le délai fixé.

