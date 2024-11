Malaisie - Brésil

Élargir la coopération dans le domaine des semi-conducteurs

S'exprimant lors de l'ouverture de la réunion du secteur des semi-conducteurs Malaisie - Brésil tenue le 18 novembre, il a déclaré qu’en profitant de la présidence de l'ASEAN l'année prochaine, la Malaisie pourrait positionner cette région pour qu'elle devienne une plaque tournante mondiale de l'innovation et de la fabrication de semi-conducteurs, bénéficiant ainsi non seulement à la Malaisie et au Brésil, mais également à tous les pays membres de l’ASEAN.

Selon lui, la réunion n'est pas seulement un forum pour promouvoir et présenter les atouts de la Malaisie dans l'industrie des semi-conducteurs, mais aussi une opportunité de renforcer le partenariat avec le Brésil.

La Malaisie vise à attirer 500 milliards de ringgits (112 milliards d’USD) de capitaux d'investissement d'ici 2030 et à créer 10 entreprises leaders dans l'industrie des semi-conducteurs d'une recette unitaire atteignant plus d'un milliard de ringgits (220 milliards d’USD) chacune.

En outre, la stratégie nationale de la Malaisie en matière de semi-conducteurs prévoit également un plan visant à former et à améliorer les compétences de 60.000 ingénieurs du secteur.

La Malaisie possède un écosystème complet de semi-conducteurs, comprenant des activités aux stades précoces et avancés du processus de fabrication, avec la participation de nombreuses grandes entreprises telles qu'Intel, Infineon, Micron, Texas Instruments et un certain nombre d'entreprises nationales comme Carsem et Inari. Actuellement, la Malaisie est le 6e exportateur mondial de semi-conducteurs, avec une valeur de plus de 85 milliards d’USD.

